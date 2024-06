Az egy nap alatt szupersztárrá vált Ádám Martin nem fél, s üzent a németeknek - videó

Ádám Martin úgy érzi, csereként sokat segíthet a válogatottnak

Fotó: Mirkó István

„Az első paksi szezonom után nem volt realitása, hogy válogatott legyek. Utána volt egy elé jó szezonom, bekerültem a csapatba, és élvezem minden egyes percét. Innen is köszönöm Marco Rossinak, hogy azóta is bízik bennem. Próbálom meghálálni, és abban a tíz-húsz-harminc percben is büszkén viselem a válogatott mezét” – folytatta Ádám, aki most is úgy készül, hogy a németek ellen a kispadról kell majd beszállnia.

Úgy készülök, hogy most is csere leszek, nincs ebben titok. Úgy rakom össze magam fejben, ahogy arra a tizenöt-húsz percre tudjam segíteni a csapatot és jól tudjak beszállni”

– mondta.

Ádám Martin a 79. percben csereként állt be Svájc ellen, de nem Varga Barnabás helyére érkezett, hanem ezúttal mellé

„Működhet a kétcsatáros játék, sok beadás kell hozzá, hogy működjön, de korábban is játszottam már ezt Pakson Böde Dani barátommal. Tegnap ezeket a beadásokat Varga Barnival próbáltuk hellyel-közzel megcsúsztatni. Ez először fordult elő a válogatottban, de lehet, hogy lesz még rá példa az Európa-bajnokságon” – mondta a 22-szeres válogatott támadó, aki arról is beszélt, hogyan élte meg pályafutása első Eb-meccsét.

Nem vagyok egy betojós gyerek. Jó érzés volt pályára lépni az Eb-n. Más mint egy Nemzetek Ligája vagy egy barátságos meccs. Teljesen más a körítés. Másképp kell készülni, volt is bennem egy kis izgalom, pedig nem vagyok izgulós. De ez tök normális.

Ádám Martin rendkívül hálás Marco Rossi bizalmáért

Fotó: Mirkó István

Ez egy nagy esemény, háromszor kilencven perced van, hogy továbbjuttasd a hazádat a csoportból. Sajnos nem jól kezdtünk, de mindenkinek fent van a feje és megyünk tovább, hogy a németek ellen javíthassunk” – mondta Ádám Martin, aki a németek elleni meccsről végezetül azt mondta, hogy mieink védekezni fognak a saját térfelükön. Félidőnként három-négy kontrája lesz a magyar csapat, azokat kell úgy levezetni, hogy gól szülessen belőle.

A magyar válogatott jövő szerdán Stuttgartban folytatja az Eb-szereplését a házigazda németekkel, június 23-án pedig a skótokkal találkozik a csoportkörben.