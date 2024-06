Egyszer már sikerült a csoda - Szoboszlaiéknak ezt kell megismételni

Nehezen csillapodó indulatok

Nehezen nyugodtak meg a kedélyek a kedd esti, németek elleni Eb-mérkőzést követően. A meccs sokáig emlékezetes marad - kinek így, kinek úgy.

A holland bíró, Danny Makkelie teljesítményét nehezen feledjük el

Fotó: AFP

A magyarok leginkább a holland bíró, Danny Makkelie borzalmas teljesítményéről beszéltek, de a németek is sokat foglalkoztak a magyarokkal és a bíróval is. A meccs után, az intejúzónában Niclas Füllkrug csodás performansza, amikor a német játékos a zsebéből előhúzott telefonján mutogatta, miért vezette jól a meccset a holland bíró, arra utalt, hogy a német csapat is tisztában volt azzal, milyen sokat köszönhetnek a játékvezetőnek.

Sokkal jobb a hangulat a táborban

Az, hogy a magyar labdarúgó-válogatott táborában csütörtökön sokkal jobb volt a hangulat, ami annak is köszönhető, hogy a csapat a házigazda ellen sokkal jobban játszott, mint a nyitómeccsen Svájccal szemben. Bár a magyar csapat teljesítménye tényleg sokkal jobb volt, ez nem eredményezett győzelmet.

Marco Rossi és Nagy Ádám a németek elleni meccsen

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

A két meccs utáni 0 pont és az 1-5-ös gólkülönbség akár a kilátástalanság érzését is elhozhatná, de erről szó sincs, hiszen az Eb-n a 6 csoport első és második helyezettje mellett a négy legjobb harmadik is továbbjut a nyolcaddöntőbe. Erre pedig még minden esélye megvan Magyarországnak, igaz, a csapat piszok nehéz feladat előtt áll. És a csütörtöki sajtótájékoztatón Nagy Ádám szavai újra arra utaltak, lelkileg mennyire nehéz dolguk van a játékosoknak.

Következzen egy kis matekóra!

Nézzük akkor a tényeket! A magyar csapat jelenleg az A-csoport 4. helyén áll 0 ponttal, 1-5-ös gólkülönbséggel. A harmadik helyezett Skócia 1 pontos (2-6), a második a 4 pontos Svájc, az első pedig a már nyolcaddöntős Németország (6 pont).

A magyar válogatott remekül futballozott a német csapat ellen

Fotó: AFP/Lluis Gene

Az Európa-bajnokságon a 24 csapatból 16 továbbjut, ez pedig úgy jön össze, hogy a hat csoport első két helyezettje mellé bejön a négy legjobb csoportharmadik.

Csak emlékeztetőül írjuk, hogy a 2016-os franciaországi világbajnokságot úgy nyerte meg a portugál válogatott, hogy nem nyert meccset a csoportjában, csak három döntetlent tudott összekaparni, így végül három ponttal, nullás gólkülönbséggel jutott tovább.

Ez a harmadik 24 csapatos Európa-bajnokság, így az ezt megelőző két tornáról vannak adatok, ez alapján három ponttal még tovább lehet jutni, ehhez pedig győznünk kell majd az utolsó körben a skótok ellen.