Elképesztő Szoboszlai-őrület: félmillió forintot fizettek a mezéért

A sportrajongók örömére idén nyáron két nagy sportesemény is zajlik, ami a rajongókat szuvenírek, sportereklyék beszerzésére ösztönzi. Ezt támasztja alá az egyik legnépszerűbb hirdetési oldal kutatása, miszerint látványosan felértékelődtek a magyar focidrukkerek számára a Szoboszlai Dominikhoz kötődő focis termékek.

Mindenki Szoboszlais terméket keres

A sportkártyagyűjtés továbbra is jelentős hobbi Magyarországon, amit az is bizonyít, hogy a focis termékek közül kiváltképp keresett fociskártyákért a gyűjtők akár 30-40 ezer forintot is hajlandók fizetni. Bár jellemzően a külföldi játékosok kártyái - mint Kylian Mbappé, Karim Benzema, Neymar, Ronaldo vagy Messi - a legkeresettebbek, a legdrágábban eladott kártyák között szerepel Puskás Ferenc egyik játékoslapja is. A sportkártyák rajongói körében közismert Topps és Panini gyártók fociskártyái vannak a kelendőbb darabok között.

Hihetetlenül népszerűek az online hirdetési oldalakon a Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos termékek

Fotó: Mirkó István

Szoboszlai Dominik tavaly nyári szerződése a Liverpoolhoz jelentősen felértékelte a hozzá kapcsolódó sportereklyéket is. A foci-EB előtti hónapokban kiemelkedő eredményt hoztak a Szoboszlaihoz kapcsolódó eladások:

több értékes relikvia is elkelt ebben az időszakban, ugyanis egy Szoboszlai által aláírt mezért például félmillió forintot adtak, de egy általa meccsen viselt mez is gyorsan gazdát cserélt 300 ezer forintos áron.

A legnépszerűbb magyar játékos liverpoolos fociskártyái iránt a kereslet és a kínálat szintén megemelkedett, ugyanakkor sokan várhatnak még a kártyaeladásokkal, ugyanis a nagyobb sportesemények, mint az idei labdarúgó Európa-bajnokság, a teljesítménytől függően jelentősen befolyásolhatják a kártyák értékét. Egy-egy jó időpontban eladott kártyán akár több tíz- vagy százezer forintot is lehet keresni.

A magyar válogatott mezei vetekszenek a külföldi sztárcsapatokéival

A magyar futballrajongók körében nemcsak az olyan nemzetközi csapatok, mint a Manchester United, Liverpool, Arsenal, vagy a Barcelona mezei népszerűek, hanem a magyar válogatott termékei is kelendőek.

Áprilisról májusra a hazai válogatott mezeit 50 százalékkal többen keresték a felhasználók,

meglepő módon pedig ezekért a termékekért bizonyos esetekben többet voltak hajlandók fizetni, mint a nagy rajongói bázissal rendelkező nemzetközi csapatok termékeiért. A magyar válogatott tréningszettjét és mezeit például átlagosan 10-20 ezer forint körüli áron vásárolták meg.