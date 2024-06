Világszenzációra készül a magyar fociválogatott: nagyon sokat jelenthet a németek elleni Eb-csoda

Julian Nagelsmann a bőség zavarával küzd. Ezt mutatja, hogy a szünetig háromgólos előnyre tett szert a kezdőcsapata, amelyben sztárjai, így Toni Kroos, Ilkay Gündogan, Florian Wirtz vagy éppen Kai Havertz és Jamal Musiala mind nagy kedvvel és remekül futballozott. Ezt követően a cserepadról beszállva ketten is eredményesek voltak, köztük az az Emre Can is, aki mindössze két nappal az Eb rajtja előtt csatlakozott a kerethez. Ettől függetlenül az öt meccse veretlen németek - részben az elmúlt időszak egymás elleni találkozói miatt - korántsem veszik félvállról a mérkőzést. Ahogy a torna után visszavonuló Kroos fogalmazott, a magyarok eggyel magasabb szintet képviselnek, mint a skótok, ezért nehezebb dolguk lesz, míg Emre Can kellemetlen ellenfélnek nevezte Rossi együttesét.