Nagelsmann: Nem akarom elvenni Willi Orbánt, a magyarok és a skótok más szinten vannak

A németek remekül kezdték az Európa-bajnokságot, miután az A csoport nyitófordulójában 5-1-re legyőzték a skótokat. Nagelsmann együttese esélyesként várhatja az összecsapást, azonban a németek szövetségi kapitány több dolgot is kiemelt, ami veszélyessé teszi a magyar válogatottat.

Julian Nagelsmann beszélt az esélyekről

„A magyar csapat játékosai remekek az átmenetekben, a támadóik nagyon jól fejelnek, ez mindegyik csatárukra igaz. A szabadrúgásokból szerzett gólok tekintetében a második legjobb csapat voltak a selejtezőben, ezért el kell kerülnünk, hogy sokat szabálytalankodjunk ellenük. Óvatosnak kell lennünk, de a játékosainkat jól felkészítettük.”

A közelmúltban nem nyújtottatak jó teljesítményt a németek a magyarok ellen.

„A skótok elleni meccs után is mondtam, hogy az ellenfél teljesítménye mindig döntő tényező a csapatom játékában. Arra is edzettünk már, hogy mi van akkor, ha mi kerülünk hátrányba, hogy ez ne érjen minket váratlanul. A skótok ellen magabiztosan játszottunk, a kiállítás után meg már nem voltak velünk egy súlycsoportban.

A magyarok és a skótok más szinten vannak. Az lesz a fontos, hogyan állunk bele a meccsbe.

A magyarok eredménykényszerben vannak, úgyhogy támadójátékra számítok tőlük, támadóbbra, mint amit a svájciak ellen játszottak.”

A favoritokról

„Még nem láttunk elég meccset ahhoz, hogy eldönthessük, mennyire jók a sztárcsapatok. Voltak jobb és unalmasabb meccsek is, de mi most a magyarokra koncentrálunk. Nem jegyzetelek egyfolytában a képernyő előtt, sokszor én is csak ülök a tv előtt és élvezem a meccseket.

A fáradtságról

„A játékosaim nagy klubokban játszanak, így megszokták, hogy három naponta játszanak meccseket. De ugyanaz a magyar csapatra is elmondható, úgyhogy nem hiszem, hogy a fáradtság tényező lenne ezen a találkozón. Úgy érzem, mindenki jó formában van.”

Toni Kroosról

„Toni az utóbbi hónapokban nagyon fontos volt nekünk, a tapasztalata, a pályafutása sokat ad nekünk. Ha nála van a labda, tudok, hogy nem fog hibázni. Az előző meccsen is 101 passzából 100 jó volt. A világon még mindig ott van a három legjobban passzoló és helyzeteket kialakító középpályása között. Biztos, hogy a magyarok külön készülnek rá, de Toni elég okos ahhoz, hogy ezt megoldja. Holnap is nagy hatása lesz a meccsre.”