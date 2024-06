A végső győzelemre is esélyes francia válogatott egy öngóllal nyert Ausztria ellen, ám Kylian Mbappé orrtörése miatt volt miért aggódnia Didier Deschamps szövetségi kapitánynak, aki végül a hollandok ellen nem is jelölte a kezdőbe a világbajnok csatárt. Ronald Koeman együttese szintén győzelemmel rajtolt, a lengyelek elleni meccset a csereként beküldött Wout Weghorst gólja döntötte el, a Manchester Unitedben is megfordult támadó ezúttal is a kispadon kezdett.

Első félidő

Az Eb-csoportkör egyik legnagyobb rangadóját a hollandok kezdték jobban, Frimpong pattogós lövését azonban szögletre tudta ütni Maignan. A 4. percben jött a francia válasz, Griezmann távoli bombáját kellett védenie Verbruggen kapusnak.

A 14. percben gyönyörű támadást vezettek a fanciák, de Rabiot nagyon önzetlen akart lenni, tiszta gólhelyzetben passzolt az Atlético sztárjához, aki már nem tudott kapura fordulni.

Griezmann a következő támadásból is betalálhatott volna, ezúttal nagyon kevéssel lőtt kapu mellé. A hollandok újabb helyzetére sem kellett sokat várni, Gakpo lövését hárította nagy bravúrral Maignan - szenzációsan indult a két sztárcsapat csoportrangadója.

Elképesztő helyzetekkel indult a holland-francia meccs, Antoine Griezmann az első 20 percben már több gólt is szerezhetett volna

Fotó: AFP

A 28. percben Thuram kapott remek kiugratást, de éles szögből leadott bombája elkerülte a rövid felső sarkot. A szünet előtt megint Griezmann került helyzetbe, a franciák sztárjának fejese azonban pont Verbruggen kezében kötött ki.

Második félidő

Az elsőhöz képest a második játékrész kevésbé indult lendületesen, úgy tűnt, mindkét csapatnak teljesen megfelelő, ha a találkozó döntetlennel ér véget. A franciák aztán felpörgették a játékukat, a 63. percben Tchouameni fejese szállt kevéssel a léc fölé, majd ismét Griezmann került helyzetbe, de nem tudta tisztán eltalálni a labdát Kanté passza után. A 68. percben aztán némi meglepetésre a hollandok szereztek vezetést,