Legyen milliomos, ha részegre akarja inni magát sörrel a foci-Eb-n

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a 17. férfi labdarúgó Európa-bajnokságról, Németországból.

A Kerkez Milos és Gulácsi Péter részvételével megtartott rendhagyó sajtótájékoztatón a sajtó munkatársai helyett a környékbeli gyerekek érkeztek a válogatott médiaközpontjába, és ezúttal ők kérdezhették a két játékost.

Mivel nekünk ezúttal nem osztottak lapot, úgy döntöttem, megnézem milyen egy szurkoló zóna Stuttgart városában, ahol a magyar válogatott szerdán találkozik majd a házigazda német csapattal.

Délután egy órája tájékában vonatra szálltam Leonbergben, majd szűk egy óra alatt megérkeztem a stuttgarti Schlossplatzon található szurkolói zónába. Az igazat megvallva, sok jóra nem számítottam, ugyanis az első esténken egy hasonló szurkolói zónában akartuk megnézni az Európa-bajnokság nyitómeccsét, de a kezdés előtt egy órával közölték velünk a biztonsági emberek, hogy akkora tömeg van, hogy több embert már nem tudnak beengedni.

Ehhez képest óriási meglepetés fogadott, ugyanis a Románia-Ukrajna mérkőzés alatt maximum ötszáz ember lézengett a szurkolói zónában, ahová körülbelül tízezren férhetnek be. Nyilván a mérkőzés korán volt, mellette munkanap is volt, az eső is esett, ráadásul ez nem az a párosítás, amitől a legtöbb semleges szurkoló lázba jönne.

Ennek ellenére nagyon jól éreztem magam, ugyanis ahogy beléptem a szurkolói zónába, szemügyre vettem az UEFA hivatalos ajándékboltját, ahol azonnal felfigyeltem a pultban dolgozók magyarok beszélgetésére.

„Mi a merchandise marketinggel foglalkozunk, mi árusítjuk a mezeket és a hivatalos fanshop személyzete vagyunk” – mondta az Origónak Kerekes Adél, aki egy diákszövetkezet révén került az Európa-bajnokságra, aki arról is beszélt, hogy mennyit kell dolgozniuk a szurkolói zónában.

„Ez a helyszíntől is függ, na meg attól, hogy milyen rendezvény várható az adott napon. Ha a stadionban vagyunk, ahol meccs van, akkor délelőtt fel kell tölteni az üzleteket is.

De meccs előtti napokon is rengeteg a munka, mert a raktárba mindig érkezik friss áru. Itt a szurkolói zónában többnyire tizenkét órát dolgozunk. Ezek a helyek délben nyitnak és éjfélkor zárnak, folyamatosan jönnek a vevők, úgyhogy ez nagyon pörgős meló

– folytatta Kerekes Adél, aki elárulta azt is, hogy hiába dolgoznak az Eb-n, meccsekre sajnos nem tudnak bejutni.