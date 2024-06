A németek is elámultak a magyar válogatott edzésén látottaktól

Marco Rossi szövetségi kapitány Eb-re készülő együttesének edzésére mintegy hatszáz néző volt kíváncsi – pontosabban ennél sokkal több, csak ennyien fértek be a Weiler im Allgäu-i stadionba. Az Origo helyszíni riportjából kiderült, hogy a magyar válogatott tagjai közül a legtöbben Szoboszlai Dominikre voltak kíváncsiak, a csapatkapitány minden mosolya és labdaérintése óriási üdvrivalgást váltott ki. Az edzést követően aztán az Európa-bajnokságot szombaton, Svájc ellen megkezdő magyar csapat játékosai autogramokat osztogattak és szelfiztek is a szurkolókkal – Szoboszlait egy kirendelt biztonsági ember is őrizte elővigyázatosságból.

Hatalmas érdeklődés övezte az Eb-re készülő magyar válogatott szerda esti edzését

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A német média is a magyar válogatott edzésén járt

Az edzésen a német sajtó is képviselte magát, a Bild helyszíni riportja pedig kiemelte, hogy a 7000 lakosú Weiler-Simmerberg jellemzően nyugodt településének még a központjában,

Weiler im Allgäuban is nagyon ritkán van ilyen nagy érdeklődést kiváltó esemény.

A cikk hangsúlyozta, hogy noha a helyi csapat utánpótláskorú játékosai is ott voltak a 600 fős lelátón, a mintegy 150 magyar szurkoló csinálta a hangulatot a folyamatos éneklésével és biztatásával, a jó hangulat pedig a játékosokra is átragadt, akik mosolyogva töltötték az edzést.

A magyar focisták nem mindig találtak kaput, a Bild cikke megjegyezte, hogy

egy magyar lövés egy kapu mögött tartózkodó fiatal szurkoló kezéből a mobiltelefont is kirepítette.

A helyszíni beszámoló azzal az információval zárult, hogy húsz rendőr és egy drón is felügyelte az edzést, hogy a szurkolók és Szoboszlai Dominikék is nyugodtan, a biztonságuk tudatában készülhessenek a 2024-es Eb-re.