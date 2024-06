Szoboszlai, Mbappé, Bellingham és a többiek - ők lehetnek az Európa-bajnokság legnagyobb sztárjai

Toni Kroos az Eb-re még visszatér a német válogatotthoz

Fotó: AFP (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

A németeknek a középpályán nagy szükségük lehet a rutinos klasszis higgadtságára, zseniális rúgótechnikájára, valamint arra győztes mentalitásra, amely a német együttesből az utóbbi világversenyeken hiányzott. Németország az előző két világbajnokságon már a csoportkörben kiesett, a legutóbbi kontinenstornán pedig csak a nyolcaddöntőig jutott - ezek után hazai közönség előtt hatalmasak az elvárások a csapattal szemben.

A pályafutása utolsó Európa-bajnokságára készülő Kroos rengeteget tehet a németek végső sikeréért, egy esetleges Eb-győzelem után pedig még az Aranylabdára is esélye lehet a torna után visszavonuló sztárnak.

A 2021-es foci-Eb legjobb játékosa, Gianluigi Donnarumma

Az olasz labdarúgó-válogatott címvédőként vághat neki a németországi Európa-bajnokságnak. A három évvel ezelőtti győzelem egyik hőse a Paris Saint-Germain kapusa, Gianluigi Donnarumma volt, aki az angolok elleni döntőben parádézott, a büntetőpárbajban két lövést is kivédett. Az egész tornán remeklő kapust meg is választották az Eb legjobb játékosának, és az olaszok sikeréért idén nyáron is sokat tehet. A címvédőnek nem lesz könnyű dolga, a csoportkörben a spanyolokkal, a horvátokkal és a nagy meglepetést okozó albánokkal került azonos négyesbe.