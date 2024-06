Szoboszlai, Sallai, Kerkez és a többiek - ők lehetnek a magyar válogatott kulcsemberei a foci-Eb-n

Sallai Roland és Varga Barnabás góljaiban is bízhatnak a magyar szurkolók

A magyar válogatott támadójátékában rendkívül fontos szerepe van a Freiburg szélsőjének, Sallai Rolandnak, aki a támadósorban több poszton is bevehető.

Gyorsasága és remek cselezőkészsége miatt a széleken is képes érvényesülni, de akár visszavont támadóként, kötetlenebb szerepkörben is szerepeltetheti Marco Rossi.

Az Eb-selejtezőkön hat meccsen lépett pályára Sallai, ezeken két gólig és két gólpasszig jutott. A szerbek elleni hazai meccsen elképesztő bombagólt szerzett, miután egy csodás labdaátvételt követően a 16-os előteréből ballal óriási lövést zúdított a jobb felső sarokba. A 27 éves játékos a nemrég véget ért klubidényben a Bundesligában 27 meccsen játszott - a mérkőzések 65 százalékán volt kezdő -, a bajnokságban 3 gólt lőtt és 2 gólpasszt adott, az Európa-ligában pedig csapata legjobbja volt, 9 meccsen 4 góllal tűnt ki. Ami a válogatottat illeti, Szoboszlaival remekül megértik egymást a pályán, kettejük játékkapcsoatából rengeteget profitálhat Marco Rossi csapata a németországi Eb-n.

Sallai Roland is a magyar válogatott kulcsemberei közé tartozik

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Szalai Ádám visszavonulása után kérdéses volt, ki lesz a magyar válogatott első számú befejező csatára, ám erre hamar megérkezett a válasz, mert Varga Barnabás remek teljesítménnyel robbant be az NB I-be, majd a nemzeti csapatba is. A gólerős focista a 2022/2023-as idényben a Paks játékosaként 26 találattal gólkirályi címet szerzett, aztán tavaly nyáron a Ferencvároshoz igazolt, ahol folytatta a gólgyártást, ráadásul bajnok is lett. Varga a Fradiba is pillanatok alatt beilleszkedett, 20 góljával ismét a góllövőlista élén végzett az NB I-ben.

A 29 éves csatár minden sorozatot figyelembe véve 29 góllal és 12 gólpasszal zárta a mostani szezont, 2023-ban pedig a világ kilencedik legeredményesebb futballistája volt -

ezzel olyan sztárt is megelőzött, mint az Inter világbajnok klasszisa, Lautaro Martinez. Varga már nem csak a Fradiból, hanem a magyar válogatottból is kihagyhatalan, ha az utóbbi években mutatott formáját hozza, akkor joggal várhatnak tőle gólokat a szurkolók az Európa-bajnokságon.