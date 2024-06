A német válogatott már az első félidőben eldöntötte a mérkőzést, ugyanis 3-0-ra vezetett, ráadásul a skót Porteoust még ki is állította a francia Clément Turpin.

A németek gáláztak

Fotó: Miguel MEDINA / AFP / Photo by Miguel MEDINA / AFP

A második félidőben is csak védekeztek az emberhátrányban játszó skótok, így a csereként beálló Füllkrug is be tudott találni. A skótok még Rüdiger öngóljával szépítettem de Emre Can a 93. percben kialakította az 5-1-es végeredményt.

Íme, a találkozó legjobb képei: