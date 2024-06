Rossi rossz híreket mondott Varga Barnabásról

Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya elmondta, minden bizonnyal nem számíthat majd a csapat továbbjutás esetén a Fradi csatárára.

„Azt hallottuk, stabil az állapota, kórházi kezelés alatt áll, de ha minden igaz, eltört egy csontja, így nem játszhat velünk tovább ebben a sorozatban, de a legfontosabb, hogy jól van, nincs veszélyben” – mondta Rossi az M4 Sportnak a meccs után.

Marco Rossi öröme a győzelem után

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

„A stábunkkal együtt dolgozunk, a célunk, hogy a legjobb tudásunk szerint válasszuk meg a játékosokat, nem a rokonszenv alapján” – mondta Csoboth Kevinnel kapcsolatban, majd azt mondta, „elfogadhatatlan, ha valaki nem támogat mindenkit, akit a csapatba állítunk. Sokan szidják Gulácsi Pétert, de ez elfogadhatatlan. Nagyon szeretem Dibusz Dénest, de nem állhatnak ketten a kapuban. Gula hiba nélkül hozott le három meccset, aki nyomást próbál rá helyezni, az nézzen tükörbe. Jól telesít nyomás alatt, ha valaki így gondolja, hogy lehet támogatni egy játékost, akkor arról ennyit” – mondta kissé indulatosan az olasz mester.

„Ha őszinték akarunk lenni, az eredmény ellenére, a Svájc elleni első félidő hiányzik, a többiben maximumon voltunk. Nem voltunk fantasztikusak, de voltak döntések is ellenünk, apróságokon múlnak a dolgok, és muszáj ezt is figyelembe venni, amikor a teljesítményt kiértékeljük. A Svájc elleni első félidő szörnyű volt, de az összes többiben nem érheti kritika a játékosaimat, és ha a jövőben jöhet egy jobb edző, lehet hogy a jövőre nézve ez is lehetőség és akkor mindenki elégedett lesz” – mondta Rossi, aki kitért arra is, hogy az olaszok kapitányát is kritizálják, de emlékeztetett egy olasz mondással, hogy „mindenki abból készít bort, amilyen szőlője van”.