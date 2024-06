Rossi üzent Ádám Martin mémgyárosainak: sok idióta ül a billentyűzet mögött

Schäfer András az előző Eb-n felejthetetlen gólt fejelt a németeknek

Fotó: Matthias Hangst/POOL/AFP

„Nem játszottam jól, ahogy senki sem, pláne az első félidőben. Passzívabb voltam, de a második félidőben visszatértünk a saját identitásunkhoz, utána én is fel tudtam javulni. Most nem erre kell alapoznom, hanem az elmúlt három-négy évre, amit a kerettel töltöttem. Voltunk már ennél nehezebb helyzetben és ki tudtunk jönni belőle. Azt kell előhoznunk, ami miatt eddig nem szerettek velünk játszani ezek a csapatok” – folytatta a 25 éves játékos.

Lang Ádám csak kispados lesz, ennek ellenére nincs benne tüske.

„Mindig örömmel jövök. Megtisztelő, hogy van bizalom felém. Minden egyes meccsen amin lehetőséget kap az ember, azt meg kell hálálni.

Olyan érzelmi töltettel jövök mindig, hogy azonnal kivirulok, ha repülőre ülök és jövök a válogatotthoz. Fontos, hogy egy ilyen jó közösség részese lehetek”

– tette hozzá Lang Ádám.

Schäfer Andrást végül arról kérdezték, hogy a magyar csapat mennyit fog kockáztatni szerda este.

„Erre nehéz választ adni, természetesen

nehéz rizikó nélkül bármilyen meccset lejátszani. Ráadásul, ha úgy alakul az eredmény, lehet több rizikót vállalni. Minél tovább szorosabbá tudjuk tenni a meccset, annál több esélyünk van a győzelemre, és ez őket is görcsössé teheti. Erre kell törekedni”

– tette hozzá a 26-szoros válogatott játékos.

Ezt követően Marco Rossi szövetségi kapitány érkezett a terembe, akit egy olasz újságíró azonnal szembesített a németek elleni remek mérlegével.

„A hagyomány nem elég, a fociban nem számít a múlt. Lehet rá emlékezni, de nem döntő. Miután elvesztettük az első meccset, nagyon csalódottak voltunk. A második félidőben visszajöttünk a meccsbe, jó meccset játszottunk, de a végén ott is hibáztunk. A három gólból kettőt is komoly hibából kaptunk, ezért egy Eb-n hatalmas árat fizetsz. Ezek a meccsek a múlt részeit képzik. Tudjuk, hogy jól játszottunk a németek ellen a múltban, remélem ugyanez megtörténik holnap is. Bízom a csapatomban, szomjasak vagyunk a bosszúra. Viszont ez nem az a csapat, amelyikkel két évvel ezelőtt játszottunk, Kroos is visszatér, a mostani edzőjük pedig egy top szövetségi kapitány. Tudjuk mire számíthatunk. A németek a legkeményebb ellenfelek. Tudjuk, hogy jobbak nálunk, ezt ki kell mondani. Ezen senki nem sértődhet meg. Ennek motiválnia kell minket, hogy a legjobbunkat nyújthassunk. Remélem, egy pontot tudunk szerezni és akkor az utolsó fordulóban lesz még esélyünk a továbbjutásra. A német csapat az egyetlen csapat az Eb-n, amelyik az elsőtől az utolsó percig dominált a meccsén” – kezdte a szövetségi kapitány, aki elárulta, hogy 2020 szeptembere óta először fordult elő vele, hogy szégyellte a csapata játékát.