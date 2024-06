Marco Rossi csapata valósággal lázba hozta a környékbeli szurkolókat, ugyanis már az edzés kezdete előtt megtelt a 6500 lakosú település pályája, ahova 600 szerencsés szurkoló juthatott be. A legtöbben Szoboszlai Dominikre voltak kíváncsiak, a Liverpool sztárjának lövéseit és góljait pedig különösen nagy ovációval fogadta a közönség.

Szoboszlai türelemmel fogadta a lelkes rajongókat a válogatott edzése után

Fotó: Göbölyös András - Origo

Még a német sajtót is meglepte a több mint egyórás edzést, aminek a végén a kilátogatók legnagyobb örömére a magyar válogatott tagjai aláírásokat osztogattak és közös képeket is késztettek a szurkolók és a gyerekek rajongása közepette. A legnagyobb érdeklődés itt is Szoboszlait övezte, aki türelemmel fogadta a lelkes rajongókat, és a kordon mindkét oldalán végigsétált, nehogy kimaradjon valaki.

Mutatjuk a magyar válogatott edzéséről készült legjobb fotókat: