Ezt üzente Szoboszlai Dominik a magyar szurkolóknak

A magyar válogatott a házigazda németek ellen remekül kezdett és bátran futballozott, de egy botrányos bírói hibának köszönhetően hátrányba került. A második félidőben aztán növelte az előnyét Németország, amely végül 2-0-ra nyert, amit a holland játékvezető, Danny Makkelie ténykedése mellett a remekül védő Manuel Neuernek is köszönhet. Szoboszlai Dominik a mérkőzést követő értékelésében visszafogta magát, de nagyon elégedetlen volt a bíró döntésével, amiért nem látta szabálytalannak Ilkay Gündogan megmozdulását Willi Orbánnal szemben.

Szoboszlai Dominik a közösségi médiában üzent a szurkolóknak

Fotó: AFP / AFP/AFP or licensors

Szoboszlai Dominik üzent a szurkolóknak a magyar válogatott utolsó csoportmeccse előtt

"Hát most jobb is, hogyha nem is mondok véleményt, mert még abból lesz probléma. Fault volt, de mit is akarunk, hagyjuk is inkább. Villi nem egy kis darab fickó, ilyen könnyen nem szokott elesni" - mondta a németek botrányos körülmények között esett góljával kapcsolatban a magyar válogatott csapatkapitánya.

A Liverpool sztárja a meccs másnapján a közösségi médiában a magyar válogatott szurkolóinak is üzent.

"Ebbe ti is mindent beletettetek, köszönjük a szurkolást! Egy biztos: az utolsó percig küzdeni fogunk a továbbjutásért!" -

utalt a skótok elleni, utolsó csoportmérkőzésre a csapatkapitány.

A magyar válogatott június 23-án, vasárnap lép pályára az Európa-bajnokságon Skócia ellen az A csoport utolsó fordulójában. Marco Rossi együttese ugyan két vereséggel rajtolt, de egy nagyobb arányú győzelem esetén még továbbjuthat. Skócia jelenleg egy ponttal rendelkezik, Steve Clarke csapata is csak győzelem esetén juthat be a nyolcaddöntőbe.

Kapcsolódó cikkek