A törökök nemzeti hőse lett kedd este az a Merih Demiral, aki két gólt szerzett Ausztria ellen, ezzel pedig 2-1-es győzelemhez segítette csapatát. A törökök ezzel a győzelemmel már a legjobb nyolc között vannak, ahol majd Hollandia lesz a következő ellenfél.

Merih Demiral ellen állítólagos nem megfelelő viselkedése miatt indult vizsgálat, ugyanis olyan mozdulatot tett a gólja után, ami szélsőséges csoportok sajátja. A második gólja után mindkét kezével a török ultranacionalista csoport, az Ulku Ocaklari, azaz a nem hivatalos nevén a Szürke Farkasok kézjelét mutatta.

A török Merih Demiral gólörömét vizsgálja az UEFA

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Az UEFA szerdán már meg is erősítette, hogy vizsgálja az esetet a törökök szombati, Hollandia elleni, berlini meccsét megelőzően. Azt nem tudni, mi lehet a büntetése, de minden bizonnyal a pénzbüntetéstől az eltiltási terjedhet a súlyossága.

A korábban az Atalanatában és a Juventusban is szerepelt, jelenleg az a-Ahliban focizó Merih Demiral korábban is kapott már figyelmeztetést, amikor 2019-ben 15 másik játékostársához hasonlóan katonai tisztelgést mutatott be a pályán, amikor a törökök offenzívát indítottak Szíria ellen. Akkor az Alanyaspor játékosa volt.

A Szürke Farkasok tagjainak és szimpatizánsainak kézjele, amikor farkasfejet mintáznak az ujjaikkal

Fotó: Ronny HARTMANN / AFP

A Szürke Farkasok ideológiája a török faj és a török nemzet felsőbbrendűségén, valamint egy a Balkántól Közép-Ázsiáig terjedő, pántörök állam létrehozásának álmán alapul. A szervezet tagjai Törökországon belül kezdetben a baloldali ifjúság és értelmiség ellen lépett fel, de több véres merényletet is elkövettek már, hozzájuk tartozott a II. János Pál pápát megtámadó Ali Agca is.

A csoport be van tiltva Franciaországban, de az osztrákok is betiltották a kézjel használatát már 2019-ben, de Németországban is volt már téma a kézjel betiltása, miközben az Egyesült Államokban korábban terrorszervezetté akarták nyilvánítani a Szürke Farkasokat.