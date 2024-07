A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban címvédő Ferencváros jelenleg is gőzerővel készül a Bajnokok Ligája selejtezőjére, na meg persze az NB I rajtjára. A Fradi eddig idén nyáron három új igazolást jelentett be, de mivel nagyon bő a keret, így minden bizonnyal távozók is lesznek a közeljövőben.

Az átigazolásokkal foglalkozó Transfermarkt nevű oldal szerint jelenleg 36 fős a Fradi kerete, így az érkező Kady Borges, Isaac Pappoe és Raul Gustavo után várhatóan több távozó is lesz. Mohamed Ali Ben Romdán távozhat a Fraditól?

Fotó: Origo Ali Ben Romdán távozhat a Fraditól Az egyik a tunéziai válogatott Mohamed Ali Ben Romdán lehet, legalábbis a sajtóhírek szerint. Ugyanis miközben a Ferencváros a lienzi edzőtáborban készül a rajtra, tunéziai sajtóhírek szerint az egyiptomi rekordbajnok, az Al-Ahli továbbra is megszerezné a válogatott középpályást. Hasonló hírek legutóbb néhány hónapja keltek szárnyra az észak-afrikai országban, akkor maga az érintett cáfolta, hogy távozna - írja az ulloi129.hu. Most az Al-Magreb azt írja, hogy az egyiptomiak svájci szakvezetője, Marcell Koller vagy őt, vagy a 34-szeres dél-afrikai válogatott Teboho Mokoenát akarja megszerezni. A Fradinál pedig soha nem titkolták, hogy ha egy olyan ajánlat érkezik egy adott játékosért, ami a focistának és a klubnak is megfelel, akkor nem gördítenek akadályt a távozás elé. A 39-szeres tunézia válogatott középpályás értékét 2,5 millió euróra taksálják, ám mivel 2026-ig szerződése van a 24 éves játékosnak a Fradival, így minden bizonnyal csak egy ennél magasabb ajánlat gondolkodtatná el az NB I címvédőjét.

