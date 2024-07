Már elérhető a nemzeti lottótársaság Tippmix, illetve V-sport szelvényösszeállító és -követő alkalmazása, a megújult, jelentősen kibővült funkcionalitású Tippmix Radar. Az applikáció megtartotta, illetve továbbfejlesztette a közkedvelt előző verzió alapvető funkcióit, emellett új szolgáltatásokat is tartalmaz, így például míg korábbi appban kizárólag a hagyományos sportfogadási kínálat jelent meg, az új Tippmix Radar esetében ez kiegészül az e-sport és a v-sport fogadás kínálatával, azaz a teljes paletta elérhetővé vált.

A digitális szelvényösszeállítás után a játékosok az alkalmazás által generált egyedi azonosító kód bediktálásával tudják fogadásaikat játékba küldeni a terminállal rendelkező értékesítőhelyeken. Az alkalmazás felhasználói nemcsak az eredményeket, de saját tippjeiket is szimultán követhetik – ha szeretnék, értesítést is beállíthatnak, amely rögtön tájékoztatja őket a szelvények kiértékeléséről, a nyereményeikről. Szintén push üzenetek adják a sportfogadók tudtára a mérkőzések fordulatait, jelzik többek között a gólokat vagy egy-egy piros lapot, de ugyanígy megjelennek a kezdőcsapatok névsorai, a kieséses rendszerű versenysorozatok sorsolási fejleményei, és különféle élő statisztikák is.

A játékosok elmenthetik kedvenc sportolóikat, csapataikat, ezáltal még gyorsabban értesülhetnek az őket érdeklő meccsekről – az értesítések nemcsak sportáganként, de mérkőzésenként és szelvényenként is személyre szabhatók. Aki pedig tanácstalan, melyik lottózó esik hozzá a legközelebb, annak a térképes üzletkereső funkció nyújt segítséget.

„Büszkeséggel tölt el, hogy a játékosok és értékesítők igényeire reagálva egy világszínvonalú szelvény- és sporteredménykövető alkalmazást alkottunk meg. Annál is inkább, mert

a sportfogadás szempontjából kiemelten fontos időszakban, a labdarúgó Európa-bajnokság az olimpia, és a paralimpia évében élesítettük.

Lottózói fogadóink több mint fele szereti már előzetesen összeállítani szelvényét a tippmix.hu weboldalon, amely többszázezer látogatót fogad hetente. Ez a lehetőség most kibővül számukra egy új csatornával, a Tippmix Radar applikációval.” – mondta a Szerencsejáték Zrt. kereskedelmi igazgatója. Bánhegyi Zsófia hozzátette: „a nemzeti lottótársaság jelenleg további fejlesztéseken dolgozik, így az év második felében újabb funkciók válhatnak elérhetővé az alkalmazásban".

A Szerencsejáték Zrt. Tippmix és V-sport szelvényösszeállító és -követő applikációja letölthető a Google és az Apple alkalmazásáruházaiban.

A fejlesztéssel kapcsolatos tudnivalók elérhetők a Tippmix Radar oldalán.