Hosszú Katinka idén májusban töltötte be 35. életévét, sikereinek köszönhetően azóta havonta több mint 2 millió forintnyi életjáradékot kap. A magyar úszónő a 2016-os riói olimpián nyújtotta pályafutása legemlékezetesebb teljesítményét, megnyerte a 200 méteres és a 400 méteres vegyesúszást, valamint a 100 méteres hátúszást, továbbá 200 méter háton ezüstérmes lett Brazíliában.

Az érmek utáni életjáradékra nem csak Hosszú Katinka jogosult, hanem az edzője is, a háromszoros olimpiai bajnok pedig a nagyapját, Bakos Lászlót jelölte meg,

aki tavaly januárban meghalt, azóta viszont senki nem kapja az edzői járadékot.

Hosszú Katinka három olimpiai bajnoki címet szerzett Rióban

Shane Tusup perrel fenyegetőzik

2012 és 2018 között Shane Tusup volt Hosszú Katinka edzője - ráadásul ebben az időszakban házasok is voltak -, aki azért perelné be a magyar államot, hogy ő kapja meg az úszónő érmei után járó edzői életjáradékot - számolt be róla az Index.

Shane Tusup nem csupán Hosszú Katinka döntése miatt nem kapta meg a pénzt, hanem azért sem, mert nem is volt jogosult rá: a 36 éves amerikai edző akkor még nem volt magyar állampolgár, valamint a 45. életévét sem töltötte be. Ennek ellenére előfordulhat, hogy Tusup mégis kap majd járadékot, mert van egy kiskapu, amely szerint az adott sportoló edzője bármilyen életkorban jogosult lehet az összegre, ha az általa edzett sportoló betölti a 35. életévét.

Shane Tusup perrel fenyegetőzik

Ami Hosszú Katinkát illeti, a hatodik olimpiájára készülő úszónő a tavalyi évet teljes egészében kihagyta, hiszen várandós volt, életet adott első gyermekének, Layber-Gelencsér Kamíliának. A háromszoros olimpiai bajnok a 2022-es római Eb-n még versenyzett, majd hosszú kihagyás után áprilisban remek teljesítménnyel tért vissza a Duna Arénában rendezett országos bajnokságon.

