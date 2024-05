Ettől az ételmaradéktól teljesen el fognak tűnni a meztelencsigák a kertjéből

A legtöbb ember számára nemcsak undorítóak a meztelencsigák, de még bosszantóak is, ha megjelennek a kertben és az oda ültetett virágokban kárt tesznek. A meztelencsigák ugyan létfontosságúak az állatvilágban, ugyanis a madarak táplálékai sokszor.

A Noha a Rentokil szakemberei azonban elárulták azt az egyszerű módszert amivel a csigákban sem és a kertben sem teszünk kárt, de mégis távol maradnak ezek az élőlények a kertünktől. Ráadásul egy olyan ételmaradék szükséges hozzá, amit napi szinten fogyasztunk, sőt a reggelink egyik fő alapanyaga.

Ez pedig a tojáshéj.

A kép illusztráció!

Fotó: Pixabay

Ha a tojáshéjat összetörve kiszórjuk a kedvenc növényeink és virágaink köré akkor biztosak lehetünk abban, hogy a csigák nem fogják azoknak megrágni a levelét, mivel ezek az állatok nem szeretnek éles, szúrós tárgyakon áthaladni.

Emellett a tojáshéjban található kalcium táplálja a talajt és serkenti a növények gyors fejlődését.

A szakemberek hozzátették nem a tojáshéj az egyetlen megoldás arra, hogy ne legyenek mezételcsigák a kertünkben. A tört dióhéjak ugyanúgy elterelik a csigákat a növények közeléből, de ugyanúgy jó megoldás a koffeinmentes kávébab is - írja a Mirror.

A meztelencsigák legtöbbször csak a kertes házakban fordulnak elő, azonban most azt is mutatjuk, hogy egy panellakás erkélyén is olyan érzése lehet mintha egy kertes házban lakna. Ugyanis a legfinomabb zöldségfélék, sőt, egyes gyümölcsök is gond nélkül megteremnek cserépben vagy balkonládákban, így a világon semmi akadálya annak, hogy belevágjunk a kertészkedésbe, és ne kelljen többé a szupermarketekben sorban állni friss fűszerekért vagy szendvicsalapanyagért. Némi időráfordítással isteni, lédús paradicsomot, paprikát, snidlinget, vagy akár spenótot nevelhetünk, és mennyivel jobb érzés saját termesztésű zöldségfélét fogyasztani. Ilyenek például a fűszernövények, a snidling, petrezselyem, citromfű, bazsalikom és oregánó, sőt még a salátanövényként is népszerű rukkola is megterem kis helyen, és viszonylag kevés gondoskodást igényelnek, olyannyira, hogy akár egy tejfölös dobozban is megteremnek. De a paradicsom, a paprika és bogyós gyümölcsök is könnyen nevelhetőek egy kis lakás erkélyén. A balkoni fűszernövény, zöldség és gyümölcs termesztésről itt olvashat bővebben: Így lehet konyhakertje a panellakás erkélyén.