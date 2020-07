Ez lesz a tévézés jövője? 8K tévét teszteltünk

A Samsung több mint egy évtizede uralja a globális televíziós piacot. Sikerének egyik alapja, hogy a dél-koreai cég az elmúlt tizenöt évben kiemelt figyelmet fordított arra, hogy dizájnban is próbáljon újat mutatni. Ez volt az a faktor, ahol egyértelműen az egykori uralkodónak számító, konzervatív gondolkodású japán cégek fölé tudtak nőni. Elég, ha csak a vörös színezésű keretre, azaz a Crystal Design televíziókra, az organikus talpakra, a hajlított készülékházra, az egy kábeles megoldásra vagy a különleges távirányítókra gondolunk, hogy csak néhány fontos példát említsünk. A cég 2020-ban pedig egy olyan televízióval állt elő, amely tökéletesen passzol ebbe a vonalba. Miután ott voltunk a Las Vegas-i bemutatón januárban, most végre letesztelhettük a 8K felbontású Samsung Q950TS tévét.

Tágítva a kereteket

A tv egyik nagy újdonsága az Infinity Design képernyő, aminél a hagyományos kávákat szinte láthatatlan vastagságúra sikerült csökkenteni. Mindössze bő egy milliméter széles a keret, amely egy-másfél méterről, tehát a minimális nézési távolságból már gyakorlatilag nem vehető észre. A készülékházat igényes kialakítású fémszalag övezi, ami szintén nagyon vékony, szemből gyakorlatilag észrevehetetlen. Mindez pedig azt eredményezi, hogy a képernyő kicsit olyan hatást kelt, mintha a levegőben lebegne.

A terméken semmilyen felesleges díszítés nem látható, a végeredmény letisztult, elegáns, a hangsúly a képen van. Ez a megoldás önmagában státusszimbólummá és nagyon figyelemfelkeltővé teszi a készüléket. Legalábbis ma még, hiszen biztosak vagyunk benne, hogy egy-két éven belül az alsóbb, megfizethetőbb kategóriában is megjelennek majd az ilyen "keret nélküli" készülékek.

Képminőség

Egy tévé esetében persze még mindig a legfontosabb a kép minősége, és mivel ez a modell jelenleg a vállalat egyik csúcsmodellje, ezért mindent belepakoltak a mérnökök, amit csak tudtak.

Például 8K felbontású, azaz 7680 x 4320 képpont megjelenítésére képes, ami a négyszerese annak, amit a ma jobbnak számító 4K készülékek produkálnak.

Ez az elképesztő részletesség pedig pozitív hatást gyakorol a látványvilágra. Egyrészt finomabbak, tisztábbak lesznek az átmenetek, a kép mélységet kap, a képi világ pedig minden korábbinál jobban megközelíti azt, amit a valóságban látunk. Egy szó, mint száz, a 8K-nak van értelme.

De az óriási felbontás önmagában kevés lenne a sikerhez, ez is bebizonyosodott már korábban. A jó képminőséghez pontos színek, nagy színgazdagság és hibátlan mozgásmegjelenítés is szükséges. Ennek érdekében e televízióba is a Samsung saját fejlesztésű QLED paneljét és Quantum Processor 8K nevű képfeldolgozó elektronikáját építette. A kvantumpontos technológiára épülő kijelzőnek köszönhetően a fényerő eléri a 4000 nitet is, ami a HDR tartalmak visszaadásánál kulcsfontosságú. A kontrasztarány nagy, eléri az 5550:1 értéket. Fontos megjegyezni, hogy a betekintési szöggel sincs már gond, ami pedig a régebbi QLED televízióknál meglehetősen problémás volt.

A tónusok szépek, valósághűek, de annyira, hogy a méréseink szerint a tv akár profi grafikus munkára is használható. A chip képes az alacsonyabb felbontású anyagok felskálázására, azaz ha egy Full HD vagy 4K videót, filmet nézünk rajta, akkor is ki lehet hozni a 8K-ban rejlő lehetőségeket. A mozgásmegjelenítés nem rossz, de azért bele-bele lehet futni kisebb akadásba vagy döccenésbe. Hogy ez mégsem tragédia, azt az Auto Motion Plus nevű szolgáltatásnak lehet megköszönni, amely képes virtuális képkockákat beilleszteni a valódiak közé, így teremtve meg a folyamatosabbnak tűnő mozgást.

Hang

A Samsung az idei évre azt tűzte ki, hogy valamelyest feljavítsa a jobb televízióinak megszólalását. Könnyű dolguk nem volt, hiszen a tévék vékony készülékháza nem teremt ideális körülményeket. Mindenesetre, amit lehetett, megtettek, hiszen a megszokottól eltérően egy 4.2.2 csatornás hangrendszer került a tévébe. A modell így tartalmaz két mélysugárzót és két extra objektum hangszórót is, amelyeket a készülékház felső részén helyeztek el. Ezek feladata, hogy felfelé szórva a hangokat teremtsék meg a 3D megszólalás illúzióját.

Azt azért nem állítanánk, hogy ez tökéletesen sikerült. Az kétségtelen, hogy a Q950TS a legtöbb mai televíziónál jobban szól, viszont az is tény, hogy a direkt e célra szánt külső hangeszközökkel képtelen felvenni a versenyt.

Ugyan a basszusok végre már érzékelhetőek, de ettől függetlenül még lehetnének a mélyek ízesebbek, erőteljesebbek és dinamikusabbak. Hanghibákat nem tapasztaltunk, de ez ma már azért alapelvárás egy ilyen szintű terméktől. A termék megkapta az Object Tracking Sound+ technológiát, amelynek köszönhetően elméletileg ugyanonnan halljuk majd a hangot, ahol a képen az ahhoz tartozó terület van. Viszont ennek visszaadását annyira nem tapasztaltuk, ehhez külön csatlakoztatott hangszórókra van szükség, viszont olyankor már valamennyire működik a dolog. Ezt az érdekes technológiát és szolgáltatást terveink szerint egy későbbi cikkben részletesebben bemutatjuk majd.

Okos otthon az okos tévében

A Samsung sok riválisával ellentétben saját maga fejleszti az okostévé platformját, és ebbe a modellbe is e rendszer legújabb verziója került. A vezérlésre sok panasz nem lehet, hiszen bár a kezelőfelületet egy picit túlzsúfoltnak éreztük, de azért a használatba hamar bele lehet jönni, pláne, hogy magyar nyelven is kommunikál. És azt is fontos megjegyezni, hogy a nagy rivális Android TV-nél jóval gyorsabb és stabilabb ez a megoldás, azaz nem akad, nem fagy.

A tévén keresztül nagyjából 150 internetes alkalmazás érhető el, köztük a fontos és populáris tartalomszolgáltató appok, tehát például a Netflix vagy a YouTube. A gyakorlati próba azt mutatta, hogy ezen appplikációk futtatása problémamentes, és a minőségük is rendben van. A tv és a telefon összekapcsolását jól megoldották, hiszen ehhez csupán csak közel kell vinni a telefont a készülékházhoz és jóváhagyni a párosítást. Ezt követően (ha engedjük), akkor számos fontos beállítást "áthúz" magához a tv, így már nekünk nem ezzel vacakolni.

Ennél is fontosabb, hogy a telefon képe vezeték nélküli úton tükrözhető a Q950TS hatalmas, 65 colos képernyőjén, ráadásul remek minőségben. A tv egyszerűen integrálható egy nagyobb okos otthon rendszerbe, amely például intelligens égőket, légkondikat, mozgásérzékelőket, hűtőszekrényt, mosógépet vagy akár kamerákat is tartalmazhat. Ezt követően a televízió egyfajta központként is funkcionálhat, ahonnan ellenőrizhető a rendszer összes eleme. Ezenkívül különféle automatizált folyamatok is beprogramozhatóak a segítségével, azaz például megparancsolható a kamerának, hogy kapcsoljon be és kezdjen rögzíteni, ha aktiválódik a mozgásérzékelő.

Odatették

A Samsung egy nagyon komoly darabot tett le az asztalra a Q950TS személyében. A megszólalás rendben van, az irányítás és a kapcsolódó szolgáltatások is. A kép minősége pedig egyszerűen remek, és a dizájnban is sikerült újat mutatni. Viszont mindez az árán is meglátszik, hiszen jelenleg 1 700 000 forintot kérnek el a 65 inches verzióért is, ami bárhogy nézzük, igen sok pénz.

Ha szeretne még több érdekes techhírt olvasni, akkor kövesse az Origo Techbázis Facebook-oldalát, kattintson ide!