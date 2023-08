Néhány napja férjhez ment Tóth Vera. Szerelmével, Pauli Zolival Szentendrén mondták ki a boldogító igent. Vera most újabb részleteket árult el az előkészületekről és a nagy napról.

Egy hegytetőn szerettük volna tartani, kicsit toszkán jellegű lett volna. Akárcsak az olaszoknál, a 100 fős vendégsereg nálunk is egy nagy, hosszú asztalnál, ült volna, amit gyönyörűen kidekoráltunk volna, tele gyertyákkal. Mi rendezvényeket is szervezünk, így nem volt ismeretlen a terep. Éppen ezért elég flottul megterveztük az egészet Palkonyára. Azért is kezeltük lazán a helyszínkérdést, mert ebben az időszakban nem szokott ott esni az eső. Legalábbis az elmúlt 20 évben. Néha egy-egy zápor előfordult, de most napokkal előtte is esett az eső, és nem lehetett már úgy felmenni a hegyre, ahogyan szerettük volna. Bútorokat kellett volna pakolni, és ugyan talonban volt egy sátor is, de ebben az esetben nem működött volna. Egyébként nem is szerettem volna sátrat, mert ugyan tudom, hogy ma már nagyon szépen meg lehet csinálni egy sátras esküvőt is, de elvette volna a panorámát, a kilátást a hegytetőről" - mondta a secretstories.hunak az énekesnő, aki azt is elárulta, hogy az esküvő előtti este egyedül készült élete nagy napjára. "Előző este a rossz idő miatt lemondták a koncertemet, így egyedül töltöttem, nyugalomban.