Pap Dorci a TV2-n, a 2020-as Exatlonban szerepelt, népszerű versenyző volt, így visszatért a 2022-es Exatlon All Star-évadra is. Később a Dancing With The Starsban mutatta meg, hogy nemcsak a tengerparti, dominikai versenypályákon ügyes, hanem a táncparketten is. Utána a csatorna a Zsákbamacska című vetélkedőben vetette be - egy adásban alig takarja valami a melleit, nem véletlen, hogy Majka bevallotta egy adott ponton, hogy nem tud koncertálni. "Én nem akarom nélküled játszani ez a játékot... én azt akarom, hogy a közelünkben legyél" - mondta neki. Több képet erről az adásról itt talál.

Most bikinis képpel rukkolt elő Instagram-oldalán, sztoriban pedig követői kérdéseire válaszolgatott. Kiderült, hogy semmilyen plasztikai műtétet nem tervez, de arról is mesélt, van-e barátja: