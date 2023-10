Molnár Gusztáv 265 napot töltött benn a szigorú komlói rehabilitációs központban, ahol sokáig elszigetelve élt. Az alkoholizmusára ráment az egészsége, családja, házassága és legtöbb baráti kapcsolata is, de most újult erővel próbál visszatérni a mindennapokba. A színész mostanában egyre többször jelentkezik közösségi oldalain, ahol egyre több dolgot árul el a sötét időszakáról.

Molnár Gusztáv túlsúllyal vonult be az elvonóra, ahonnan csontsoványra fogyva, beesett arccal jött ki. Első fotójától sokan elrettentek, hiszen úgy tűnt, nincs még jól, talán beteg is. Azóta próbál egészségesebben élni, sokat kirándul és biciklizik is, ami egyelőre úgy tűnik, jót tett neki a változás. A Valószínűleg ezt ő is látja, ezért megújult külsejét szivesen mutogatja a követőinek.

Legutóbbi képén szinte fel sem lehet ismerni, a fotó mellett újabb vallomást tett a sötét múltjáról, és arról, hogyan érzi magát a szabadulása óta.