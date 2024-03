Kim Kardashian megszólalt Katalin hercegnéről, csúnyán kiosztották miatta

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Katalin januárban hasi műtéten esett át, azóta eddig kerüli a nyilvánosságot. Állapotról több pletyka is terjedt, egyesek azt állítják, hogy súlyos beteg, míg mások plasztikai beavatkozást sejtenek az eltűnése mögött. Ezeket azonban a királyi palota cáfolta, sőt a walesi hercegné pár napja egy családi fotót is megosztott, hogy bizonyítsa, hogy jól van, azonban utólag kiderült, hogy a képet manipulálták.

Úgy látszik Kim Kardashiant is érdekli Katalin hogyléte, ugyanis a valóságshow-szereplő Londonban tartózkodott, amiről az Instagram-oldalán is beszámolt. Az egyik fotón egy luxusautó előtt áll, amihez azt írta, hogy úton vagy, hogy megtalálja a hercegnét. Ezt pedig botrányt okozott, több hozzászóló is sértőnek nevezte, és kérték, hogy távolítsa el a bejegyzést.