Megszólalt egy családtag Katalin hercegné állapotáról: Aggódom

"Aggódom, hogy mi történt az igazsággal. Ha visszatekintek 97-re és Diana halálára, azt hiszem, ez legalább annyira megdöbbentő. Halálának körülménye annyira váratlan volt, hogy a fotósok megítélését teljesen átalakította, mit tehetnek és mit nem. Nem azért, mert erkölcsi ítéletük volt, hanem azért, mert ez elfogadhatatlan volt a nyilvánosság számára" - fejtette ki gondolatait.

Pá nappal ezelőtt több nemzetközi fotóügynökség, többek közt a Reuters, a Getty Images és az Associated Press is visszavonta kiadásából azt a hivatalos fotót, amely vasárnap jelent meg Katalin hercegnéről, mert azt manipulálhatták. A walesi hercegné elnézést kért minden félreértésért, amit a nemrég megjelent hivatalos fotójával okozott, azonban a történtek nagyon megviselték - írja a Page Six.

Friss információk szerint Katalin április 17-ig nem mutatkozik a nyilvánosság előtt.