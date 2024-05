Megmutatta gyerekét a magyarok kedvenc egykori tinisztárja

A népszerű tinisorozat, a Hazug csajok társasága, valamint az Ármány és Szerelem című szappanopera sztárja, Ashley Benson titokban hozta világra első gyerekét, most anyák napja alkalmából elárulta, hogy ő és a baba is jól vannak, és több családi fotót is mutatott a közösségi oldalán.

A korábban vetkőzéseiről és botrányairól elhíresült Ashley Benson titokban adott életet első gyerekének, akiről sokan azt sem tudták, hogy megszületett, ugyanis a színésznő nagyon titokzatosan kezeli magánéletét az utóbbi időben. Nem is csoda, hiszen egy dúsgazdag örököshöz ment feleségül, akivel nagyon keveset osztanak meg a kapcsolatukról, az esküvőjükre is csak utólag derült fény. Shay Mitchelle, Ashley Benson, Troian Bellisario, Lucy Hale a Hazug csajok társasága című sorozatban

Fotó: ABC Family A 34 éves Ashley Bensont legtöbben az egykor népszerű tinisorozatból, a Hazug csajok társaságából ismerik, melyben Hanna Marin szerepét alakította. Ismertebb szerepei voltak az Ármány és Szerelem című sorozatban Abby, melyben 2004 és 2007 között szerepelt, de 2013-ban szerepelt a Spring Breakers – Csajok szabadon című filmben Selena Gomez és Vanessa Hudgens mellett. Több sikertelen párkapcsolat után úgy tűnik, végre rátalált a szerelem a színésznőre, aki 2023-ban jött össze egy dúsgazdag színésszel, Brandon Davisszel. A férfi általában a Brandon Jack James nevet használja szerepeihez, valószínűleg azért, hogy ne jöjjenek rá rögtön, hogy a néhai olajmágnás, Marvin Davis unokája, és a vagyonának örököse. Davis és Benson kapcsolata gyorsan és titokban szövődött, először 2023 januárjában hozták őket kapcsolatba egymással, amikor egy kosárlabdameccsen látták őket együtt, félreérhetetlen helyzteben. Majd júliusban bejelentették az eljegyzésüket, és valamikor ezután teljes titokban összeházasodtak. 2023 novemberben elárulták, hogy első közös gyereküket várják, miután egy gyereküzletben látták őket vásárolni - írja a People. Ezek után nem is meglepő, hogy a gyerekük születését sem hozták azonnal nyilvánosságra, bár március elején egy korlátozott ideig elérhető Instagram-történetben megmutatták a baba kezét, így tudatva a világgal, hogy szülők lettek. Azonban többet nem árultak el ezidáig, de Ashley Benson most több családi fotót is közzétett a közösségi oldalán, így kiderült, hogy a házaspárnak kislánya született, azonban a nevét még nem hozták nyilvánosságra. A képek között lapozhat: A bejegyzés megtekintése az Instagramon Ashley Benson (@ashleybenson) által megosztott bejegyzés A színésznő anyák napja alkalmából tette közzé a fotókat. Mutatott a szülés után készült, kórházi fotókat is, de olyanokat is, melyek már családi környezetben készültek róluk. Az anyukádnak lenni a legnagyobb ajándék mind közül - írta a közös fotók mellé Benson, akinek özönlenek a gratulációk a bejegyzése alatt.