Újabb tengerparti nyaralásra vitte a gazdag barátja Berki Mazsit

Berki Mazsi és Zoltán Horvátországban ismerkedtek meg egymással, erről a napokban beszélt Berki Krisztián özvegye.

"A barátnőm elhívott egy horvátországi hétvégére, és ott teljesen véletlenül megismerkedtem a jelenlegi párommal, Zolival. Megpillantottam, és éreztem, tudtam, hogy lesz köztünk valami. Aztán amikor már jöttem haza, akkor együtt is voltunk. Nagyon érdekes volt, hogy az ember így félt, és én is mondtam, hogy ezt lehet? Nem szabad? Nagyon korai? És úgy éreztem, hogy ezt valamiért kaptuk a kislányommal együtt. Nem akartam eltolni ezt, mert úgy éreztem, hogy ennek most itt van a életünkben a helye, és ha ad az élet, akkor el kell fogadnunk" - mondta.

Most is épp a Horvátországhoz tartozó Hvar szigetén vannak együtt az Adriai-tengeren, a legújabb közös képük mellé pedig enyit írt Berki Mazsi: "Minden itt kezdődött."

A Berki Krisztiánnal közös kislányáról így mesélt

A napokban volt Berki Krisztián halálának második évfordulója, az özvegye, Berki Mazsi pedig arról mesélt egy videosorozatban, hogy annak idején milyen körülmények között született meg a közös kislányuk, Emma Katerina – aki egyébként tavaly novemberben lett kétéves.

Kislánykorom óta édesanya szerettem volna lenni, ez volt minden vágyam, de nekem nagyon nehezen jött a gyermekáldás.

Sokáig vártunk Emmára. Voltunk többször beültetésen, inszemináción, és nem jött össze. Nagyon el voltam keseredve, tényleg úgy éreztem, hogy kudarcot vallottam. Tudtam, hogy lesz gyermekem, valahogy megvolt ez a vízió, de bennem volt az, hogy ha mégsem, akkor elmegyünk egy másik vonalon, és akkor az örökbefogadás felé esetleg nyitottak leszünk. Ez a gondolat úgy elültetődött a fejemben, és elengedtem ezt a görcsösen szeretnék anyává válni, görcsösen szeretnék terhes lenni dolgot. És Emmácska megfogant, egyik pillanatról a másikra."

Az édesanya aztán a kislányáról is elárult pár részletet: "Ő még nagyon pici, de nagyon értelmes. Igazi mókamester. Kis bölcs, angyali lélek. Anyukám szokta mondani, hogy nagyon nagy szerencsém van vele. Nekem az élet azt tartogatta, hogy az egyik oldalon elvett, a másik oldalon adott. Nagyon hálás vagyok a kislányomért, mert ha nekem ő nincsen, akkor nem tudom, hogy éltem volna túl az elmúlt éveket" – mondta.