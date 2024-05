Levetkőzött a Next Top Model Hungary szereplője - videó

Még hat lány esélyes a Next Top Model Hungary fődíjára, de vasárnap kettőjüknek a véghajrá előtt szertefoszlik az álma, mert búcsúzniuk kell a versenytől. A meglepetések hetén egy különleges catwalk, három hatalmas téttel járó casting és egy izgalmas, félmeztelen modell fiúkkal közös fotózás vár a lányokra Nánási Pál stúdiójában.

A TV2 adás előtti videója alapján legalább az egyik modellt, Vivit fehérneműben is láthatjuk a kifutón, bár a produkciója annyira nem győzi meg a zsűrit: "Nekem most annyira nem jött be... ő veszett el a legjobban a többiek közül" – jegyzi meg Axente Vanessa, mire Tombor Zoltán is csak annyit mond: "Talán nem volt annyira izgalmas". Nézzen bele, hogy mire számíthat a vasárnapi adásban!

Részlet a Next Top Model Hungary vasárnapi adásából:

Óriási a tét

Egyre durvább és kegyetlenebb feladatokkal néznek szembe azok a lányok, akik még versenyeznek Magyarország leendő topmodellje címért a TV2 legújabb tehetségkutatójában, amelyben óriási a tét, és ezt ők is egyre inkább érzik, ezért fokozódik a feszültség. Egyre több a dráma, veszekedés, és nagyon megviseli őket a kiesés gondolata, mivel egyre közelebb a cél.

A győztes a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierjét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modellszerződését is megkapja, ezenkívül még a Schwarzkopf Gliss márka magyarországi nagykövete lehet 2024-ben, és szerepelhet a Joy magazin címlapján is.

A fotózások és catwalkok is egyre nehezednek, most Ördög Nóra előre fel is készítette a lányokat az elkövetkezendő feladat nehézségére, bár nem igazán sikerült a terve. A modellek túl vannak már sok nehéz próbán, Tirolban a jégben és fagyban is meg kellett mutassák, hogy jó az állóképességük.

Nincs egyszerű dolguk a lányoknak, hiszen a Next Top Model Hungary négytagú szakmai zsűrijét, azaz Axente Vanessát, Tomán Szabinát, Merő Pétert és Tombor Zoltánt kell meggyőzniük, akik eldöntik, hogy ki az, aki esélyes a végső győzelemre. A zsűri szakmai szempontok alapján, szigorúan pontozza a látottakat, mindig a fotózás eredménye alapján választják ki, ki volt a legjobb.