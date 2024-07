Folytatódik Kozso családi botránya - videó

Kocsor Zsolt, azaz ismertebb nevén Kozso és Kádár Mónika öt éven keresztül alkottak egy párt, a házasságukból egy gyerekük született, Amanda. A 32 éves lány sikeres író, nemrég az Egyesült Államokban ért el sikereket egy erotikus regényével. Tíz évvel ezelőtt született első gyereke, Mia, aki jelenleg művészeti általános iskolába jár, nagyapjához hasonlóan pedig verseket ír, és fest. A kislány még nagyon fiatal, de ennek ellenére már most könyveket ír, ékszereket készít, és filmet is forgat. Nemrég megkapta a legfiatalabb filmes tehetség díját is a Cannes-i Nemzetközi Rövidfilmfesztiválon.

Kozso és Kádár Mónika lánya, Amanda nagyon büszke kislánya sikereire, viszont nagyon fáj neki, hogy apjának nem tud beszámolni a sikereikről, és főleg az, hogy még ekkor sem kereste fel őket. Nemrég Kádár Mónika is újra beszámolt arról, hogy volt férje teljesen elfordult a családjától, de ő ezt egy dühös nyilatkozatban letagadta.

Biztos vagyok abban, hogy sok elvált férfi és apa tapasztal meg utálatot egy elromlott kapcsolat kelletlen következményeként, de van egy határ, amin túllépve úgy gondolom, hogy az ember már leginkább csak magát minősíti és nem azt, akit sárral dobál és akiről hazugságokat, elferdített tényeket terjeszt.

Megosztó személyiség vagyok? Igen. Hibátlan? Korántsem. Ahogy senki más sem. Épp ezért fontos számomra, hogy tisztázzam és reményeim szerint végleg lezárjam ezt a rosszindulatú híresztelést, ami valahogy mindig kellő figyelmet és címlapsztorit ad a terjesztőjének, még akkor is, ha ugyanazokat mondja pepitában minden alkalommal" - fejtegette hosszasan álláspontját Kozso egy hónappal ezelőtt, és végül mindenért volt feleségét okolta, aki szerinte hazugságokat terjeszt róla és rossz színben próbálja őt feltüntetni.

Kozso és jelenlegi párja, Ágica a Párharcban is feltűntek

Fotó: TV2

Az énekes nyilatkozata után a családja sokáig nem szólalt meg, most a Tények Plusz megkeresésére úgy döntöttek, tisztázzák a helyzetet, így anya és lánya a TV2 kamerái előtt beszéltek arról, hogy Kozso hazugságokat állított róluk a nyilatkozatában.

Sokat gondolkoztam a riportja után, mert akkora szeretettel beszélt az unokájáról, a kislányomról, hogy nagyon jó érzés volt hallani.

Nagy szeretettel várom, hogy jöjjön, vigye el, játsszon vele és alakuljon ki köztük egy olyan szorosabb kapocs, ami köztünk nem tudott kialakulni