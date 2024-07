Tangában mutatta meg tökéletes fenekét az áramot lopó Lagzi Lajcsi lánya - kép

Ahogy arról korábban már az Origo beszámolt, a trombitás tavaly április 26-án vonult be a baracskai börtönbe, áram-, víz- és gázlopás miatt három és fél éves börtönbüntetésre ítélték. A jelenlegi információk szerint összesen 14 hónapot töltött az intézményben, mielőtt elfogadták a reintegrációs őrizetről szóló kérelmét.

Lánya, Galambos Boglárka a 29 évvel idősebb, milliárdos üzletember, Csipak Péter oldalán találta meg a szerelmet. Kapcsolatukat sokáig titkolták, amit először nőnap alkalmából vállaltak fel a nyilvánosság előtt, majd ezt követően egyre több közös fotót lehetett látni a közösségi oldalaikon.

A divattervezőként is ismert lány egyáltalán nem szégyenlős, sőt! Előszeretettel oszt meg a követőivel szexi, merész tartalmakat, a agamutogatás pedig egyáltalán nem áll tőle távol. Legutóbb a vízpartól jelentkezett be, ahol egy szál bikiniben, hátulról pózolt a fotósnak, így jól látható formás, kerek, tangás feneke, amiért a rajongók is majd megőrülnek.

Ledobtad az atomot!

- írta egyikük.

"Káprázatosan gyönyörű" - fűzte hozzá egy másik.

Szakmailag is számíthat a barátjára

Nem csak a magánéletében, de szakmailag is számíthat gazdag barátjára. Elindította saját vállalkozását, saját ruhaüzletet nyitott, aminek kapcsán Csipak Péter is rengeteg hasznos tanáccsal látta őt el.

"A párom szakmabeli, úgyhogy nagyon sokat segített nekem az álmaim elérésében.

Értékes, hasznos tanácsokkal látott el, és egyfajta védőhálóként végig mellettem állt.

Ha ő nincs, nem biztos, hogy ezt meg tudom így valósítani. A ruhák tervezéséért teljes mértékben én felelek, az illusztris környezet viszont az ő érdeme. Nagyon hálás vagyok neki a támogatásért, azért, hogy szakmailag lát bennem potenciált, és hitt, hisz bennem" - osztotta meg a 25 éves Galambos Boglárka.

Hozzátette, hogy az üzletben édesapja régi fúvós hangszereit is kiállította, melyekre nagyon büszke.