Tóth Gabi bajuszt növesztett - videó

Tóth Gabi számtalanszor változtatta már a stílusát, a külsejét, sokféle frizurával megjelent már a követői előtt – bajusszal azonban eddig nem lehetett látni. Természetesen most is csak arról van szó, hogy az énekesnő kipróbált egy filtert, a szája fölött dús bajusszal tátogott egy romániai roma énekes, Nicolae Guta dalára a telefonja kamerája előtt.

"Azt hiszem, apámra hasonlítok. Szia Putyi!" – írta a rövid felvételhez, miközben a bejegyzésben is megjelölte az édesapját, akinek a profilképén ellenőrizni is lehet a hasonlóságot. Nézze meg Tóth Gabi videóját!

Így nézne ki Tóth Gabi bajusszal:

Minden titkát elmesélte

Tóth Gabi nemrég Lékai-Kiss Ramóna műsorában vendégeskedett, vele indult ugyanis a TV2 Titkok Ramónával műsorfolyama. Az adásban az énekesnő többek között arról mesélt, hogy volt olyan időszaka, amikor egy hét alatt háromszor vitte el a mentő, de olyan magénéleti dolgokat is elárult magáról, amiket azelőtt soha. Elmondása szerint élete legnehezebb időszaka volt az elmúlt év, amikor elvált kislánya édesapjától, Krausz Gábortól, és emiatt rengeteg támadás érte, főleg, miután megismerkedett Papp Máté Bencével – hiszen mindenki úgy gondolta, miatta vetett véget a házasságának.

Tóth Gabi aztán Palik László videosorozatában is megcáfolta a korábbi pletykát: elmondta, hogy a házassága idején még csak ismerkedtek egymással Papp Máté Bencével, és akkor is elvált volna, ha nem jön az életébe az új szerelem. Nagy küzdelmek árán, de ő mondta ki a volt férjének, hogy vége, ami miatt az édesanyja is elfordult tőle.

Tóth Gabi közben maga is állandóan aggódik amiatt, hogy elég jó anya-e, erről is beszélt egy másik interjúban. "Állandóan azon agyalok, hogy jól van-e a kislányom, hogy jó anya vagyok-e, fel vagyok-e készülve mindenre, közben ott van a rengeteg munka és minden egyéb más, emiatt én sokszor nem is tudok feloldódni igazán" – mondta annak kapcsán, hogy Papp Máté Bencével nyári tábort szerveztek, ahol a tánc és a zene mellett az íjászat is szerepet kap.