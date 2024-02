A tévéképernyőn és a közösségi médiában hemzsegnek a csinosabbnál csinosabb magyar sztárok, nem könnyű összeállítani egy toplistát. Top20-as bikinis galériánkat itt találja , most azonban – a cikk végén – ön is szavazhat arról, hogy kit tart a legszebb, legszexibb magyar sztárnak a műsorvezetők, énekesnők, realityszereplők, influenszerek közül!

Tóth Andi

Magyarország botrányhősnőjét lázadó rockerként ismerte meg az ország, de mára, 25 évesen már vissza is vonult az énekesléstől: bár egy-egy izgalmasabb szereplést még vállal (és talán új anyagon is dolgozik), főként saját ruhamárkájával foglalkozik, miközben a modellkedéstől sem riad vissza. Legutóbbi párjával, Marics Petivel való szakítását az egész ország figyelhette, hisz a Sztárban sztár élő műsorfolyama alatt történt, amikor mindketten a zsűriben ültek.

Tolvai Reni

A Megasztár egykori felfedezettje, az ötödik szériát megnyerő énekesnő egyre merészebb fotókat mutogat magáról az Instagramon, legutóbb már teljesen meztelenül, csupán némi arannyal takarva harangozta be új albumát, a TR-t. Az anyagra már jó ideje várnak a rajongók, Tolvai Reni ugyanis a teljes albumokban hisz, nem szereti külön kiadni a dalait – legutóbbi stúdiólemeze pedig 2012-ben jelent meg.

Gelencsér Tímea

Szépségkirálynőként vált ismertté, miután 2016-ban Magyarország legszebb nőjének választották, elnyerte a Miss World Hungary címet. A következő évben a Ninja Warriorban, majd az Exatlon Hungary első évadában szerepelt, annak második szezonjára pedig már riporterként tért vissza. Hasonlóképp, a Dancing with the Stars első hazai kiadását megnyerte Hegyes Berci oldalán, a következő években már a háttérműsor(oka)t vezette, egyre több feladata van a TV2-n.

Mikes Anna

Ha már szóba került a Dancing with the Stars, a legutóbbi, negyedik évad szenzációja volt, hogy az épp válófélben lévő Krausz Gábor összejött a táncpartnerével, Mikes Annával – és közösen meg is nyerték a versenyt. A táncosnő a korábbi szezonokban még Noszály Sándorral, Kamarás Ivánnal, majd Kökény Attilával szerepelt, új kapcsolatával vált azonban igazán ismertté.

Lapozzon, újabb szexi sztárok jönnek! A végén pedig ne felejtsen el szavazni!