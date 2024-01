Nem fog az idő a TV2 csinos időjósán, Barta Sylvián, aki pont a mai napon, január 26-án ünnepli 54. születésnapját. Az időjárás-jelentő rengeteg sportol, és ő maga oktat is, a sok mozgás pedig egyértelműen meglátszik az alakján, amit szívesen meg is mutat. Most tűzpiros, tangás bikiniben pózol, a lapozás után pedig egy még szexibb képen is megnézheti!