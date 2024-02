Klubrádió, Arató András, baloldal: itt az elmúlt évtizedek legaljasabb gyalázkodása

Hogyan indult a klubrádiós gyalázkodási botrány?

Mint arról az Origo is beszámolt, Arató András Kurvák cseréje címmel jelentetett meg publicisztikát Novák Katalin és Varga Judit lemondásáról vasárnap a Klubrádió honlapján. Gyalázatos, amit az újságíró megengedett magának, és valószínű, hogy erre ő is rájött. Hétfő délutánra ugyanis már „Bútorok cseréje?”-re változtatták az eredeti címet, és még a cikk url-jét is átírták. Arató András véleménycikke azon túl, hogy ocsmány, tele van közönséges sértésekkel.