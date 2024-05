Magyar Péternek a bűnöző anyósa és bűntársai csinálhattak pártot

Az elmúlt napokban egyre több bizonyíték lát napvilágot arra, hogy Magyar Péter pártja korábban azért jöhetett létre, hogy elrejthessék a Sájer Mária által is szervezett piramisjátékból ellopott milliárdokat. Sájer Mária annak a Vogel Evelinnek az édesanyja, aki Magyarral él együtt. Amikor Magyar Péter politizálni kezdett, Sájer Mária volt az, aki felajánlotta neki a Deák Boldizsár által alapított Tisza Pártot. Most mutatjuk a pontos részleteket!

Négy évet ült börtönben Magyar anyósa

A közvetlen kapcsolat a piramisjáték-párttal az a Sájer Mária volt, aki egy családban él Magyar Péterrel. Akár anyósnak is nevezhetjük, hiszen ő az édesanyja Vogel Evelinnek, Magyar élettársának, akivel hónapok óta kéz a kézben vonulnak minden nyilvános eseményen. Sájer Mária, aki már az indulástól kabinetfőnöke, pénzügyi vezetője lett Magyar Péternek, nemrégiben jött ki a fegyházból, ahol 4 éves büntetését töltötte sok száz ember megkárosításáért. Egy olyan a bíróság által jogerősen pénzügyi maffiának, bűnszövetkezetnek nyilvánított szervezet vezető tagjaként tevékenykedett, amely végül 7 milliárd forintot tüntetett el a hatóságok és a meglopott emberek elől. Mióta szabadult, nemcsak a lánya, de ő is elválaszthatatlan társa Magyar Péternek, ott van vele a politikai rendezvényeken is.

Együtt Magyar Péter és új családja. Az új élettárs és a fegyházból szabadult „anyós”

Amikor Magyar Péter politizálni kezdett, Sájer Mária volt az, aki felajánlotta neki a Deák Boldizsár által alapított Tisza Pártot, nyilvánvalóan annak pénzügyi lehetőségeivel együtt. Sájer pontosan ismerte ezeket, hiszen a bírósági ítélet szerint a legnagyobb összeget, több mint 400 millió forintot ő maga csalt ki az áldozatoktól. Ennek a pénznek is nyoma veszett, a mai napig hiába keresik a hatóságok.



Magyar Péter azonnal meglátta a lehetőséget, hiszen nemcsak egy „üres” pártot, hanem pártkasszát is keresett, hogy legyen miből finanszírozni hirtelen berobbantott politikai akcióit. Nem véletlen tehát az sem, hogy Magyar a csalássorozatban döntő szerepet játszó Sájerre bízta a szervezet pénzügyeit.

Az eltűnt 7 milliárdot a mai napig keresik a hatóságok, és erős a gyanú, hogy a Tisza Párt eleve azért jött létre, hogy politikai szervezet mögé rejthessék az ellopott pénzt.