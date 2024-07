Magyar Péter részegen kiskorú lányoknak tett perverz ajánlatot: „Örülj, ha szétteheted nekem a lábad!”

Az apa is azok között volt, akik a biztonsági őrök segítségét kérték

Végül a mindenkit „durván leugató”, távozni nem akaró, a mocskos beszólásokat abbahagyni nem akaró politikust erőszakkal, fojtófogást alkalmazva, a többi vendég biztonsága érdekében eltávolították. Az édesapa is hallotta, hogy Magyar Péter eközben is fenyegetőzött, hogy „bezáratja a helyet, mert hogy megvannak ehhez a kapcsolatai” - kiabálta, miközben kivezették. Még kint az utcán is kiabált, fenyegetőzött, aztán tántorgó léptekkel elindult a Duna felé, hogy az ellopott telefont beledobja a vízbe.

Végül ki kellett vezetni a szórakozóhelyről. Fotó: Ripost

Mi történt?

Mint ismert, június 21-én, péntek hajnalban okozott botrányt Magyar Péter az Ötkert nevű budapesti, V. kerületi szórakozóhelyen. Több szemtanú állítása szerint az éjszaka folyamán nagy mennyiségű szeszes ital elfogyasztása után órákon át folyamatosan agresszíven, garázda módon viselkedett. Vendégek tucatjaiba kötött bele, nőket, köztük kiskorú lányokat zaklatott, visszautasíthatatlannak vélt ajánlatot tett nekik. Hangoskodott, és ahogy a helyszínen jelenlévők egybehangzóan állítják, egyre minősíthetetlenebbül viselkedett. Több alkalommal alakult ki elfajulással, sőt tettlegességgel fenyegető szituáció, miután több hölgy férfipartnere számonkérte a minősíthetetlen viselkedést, a szexualitással kapcsolatos agresszív „beszólásokat”. A történtekről a jelenlévők több videófelvételt is készítettek.

