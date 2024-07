Bár a Red Bull június elején 2026 végéig meghosszabbította Sergio Pérez szerződését, a mexikói versenyző elmúlt hetekben nyújtott teljesítménye miatt koránt sem biztos, hogy marad a címvédőnél. Sajtóhírek szerint a Red Bull egy záradék miatt korábban is felbonthatja Pérez szerződését, ha a szezon végeztével több mint 100 pontos hátránya lesz csapattársa, Max Verstappel szemben.

Christian Horner nem zárja ki, hogy idővel lehetőséget adnak Cunodának

Fotó: NurPhoto via AFP

A lehetséges utódok között leginkább Liam Lawson, valamint a Red Bull fiókcsapatának számító RB két pilótája, Daniel Ricciardo és Cunoda Juki került eddig szóba, közülük is inkább az ausztrál pilótát emlegették esélyesként. Bár a sajtó Cunodát ritkábban hozta eddig összefüggésbe a Red Bullal, a japán a Brit Nagydíjon is képes volt meggyőzőbb teljesítményt nyújtani, mint Ricciardo, ugyanis a 13. helyről rajtolva a tizedik, még pontszerző helyen zárt. Ezzel szemben Ricciardo az időmérőn és a silverstone-i futamon is kikapott a csapattársától.

A 24 éves japán versenyző teljesítménye nem kerülte el Christian Horner figyelmét sem, aki a Brit Nagydíj után kijelentette, hogy egyáltalán nem zárható ki az, hogy Cunodát feljebb léptetik és ülést adnak a Red Bullál.

Soha semmit nem lehet kizárni"

– jelentette ki Horner a RacingNews365 kérdésére, arra vonatkozóan, hogy Cunoda esélyes lehet-e a jövőben a Red Bull főcsapatánál.

"Több évre szóló opcióink vannak vele, mert hiszünk benne, hogy tehetséges. Ő a Red Bull Racing versenyzője. Red Bull Racing-szerződéssel rendelkezik" – folytatta Horner, miután arról kérdezték, hogy miért nem kapott a Ricciardóéhoz hasonló tesztlehetőséget a japán pilóta a múltban, majd hozzátette: "Sosem lehet tudni. Talán egyszer majd kap egy tesztet. Sosem lehet tudni."

Ricciardo és Cunoda is esélyes a Red Bull ülésére

Fotó: Getty Images via AFP

Horner ezt követően dicsérte Cunodát, aki szerinte idén remek munkát végez a Visa CashApp RB csapatánál.

"Szerintem Juki jó munkát végez. Újabb pontot szerzett, sorra jól teljesít a hétvégéken, szóval remek munkát végez. Úgy gondolom, jót tett számára az, hogy Daniel (Ricciardo) mellette van. Sokat tanult Danieltől a versenyzésről és arról, hogyan működjön együtt a csapattal és a mérnökökkel. Juki már nem újonc. Elég sok tapasztalat van már a háta mögött, és látható, hogy ezt jól kamatoztatja" - mondta az 50 éves szakember.