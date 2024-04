Három győzelemmel készült a jégkorong-világbajnokságra a magyar válogatott, amely Székesfehérváron, a vadonatúj Alba Arénában kétszer is legyőzte azt a norvég csapatot, amely közel 20 év óta folyamatosan az elit tagja. A remek felkészülést azonban két gyengébb fellépés előzte meg, ugyanis Lengyelországban kétszer is kikapott Don MacAdam együttese. A két vereség után csatlakozott a kerethez a válogatott rangidős játékosa, Sofron István, aki azonnal felrázta csapatot, miután egy lelkesítő beszédet mondott a társainak az öltözőben.

A japánok elleni győzelemmel kezdték a hoki-vb-t a magyarok

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Amikor megérkeztem, éreztem, hogy a srácok lelkivilága nem éppen az ideális, hiszen két olyan mérkőzésen voltak túl, amelyek nem sikerültek jól. Úgy éreztem, pár szóval fel tudom őket rázni

– idézte a 36 éves csatárt a Metropol. – Én nem voltam részese annak a két, lengyelek elleni vereségnek, próbáltam felhívni a figyelmet, hogy nem a tudásunkkal, a tehetségünkkel van itt probléma, hanem lelkileg kell összerázni az egészet. Azt a munkát, azt a szenvedélyt kell beletenni a meccsekbe, ami mindig is jellemezte a magyar válogatottat az elmúlt 17 évben, amióta én is a részese vagyok. Felhívni a figyelmet arra, hogy milyen fontos az országnak, a gyerekeknek, a szurkolóknak, a magyar hokinak, hogy milyen teljesítményt nyújtunk. Ki lehet kapni, de szívvel-lélekkel kell küzdeni, mert címeres mezben játszani különleges dolog, ez nem mindenkinek adatik meg. Bennem is dúltak az érzelmek, mert ez az elmúlt 17 év nagyon sokat adott nekem" – nyilatkozta a 36 éves támadó, a 11. divízió I-es vb-jén szerepel, valamint kétszer az elit világbajnokságon is megfordult.

Sofron arról is beszélt, hogy a magyar csapat számára a feljutás a cél.

"Ha reálisan nézzük az esélyeket, akkor nekünk a harmadik-negyedik hely, az éremszerzés lehet reális" – fogalmazott a Csíkszeredai Sportklub jégkorongozója.

Sofron István beszéde úgy tűnik megtette a hatását, ugyanis zsinórban négy meccset nyert meg a válogatott, köztük a bolzanói divízió I/A-világbajnokságon is győzelemmel kezdett, miután 3-1-re legyőzte Japánt.

A magyar hokiválogatott legközelebb kedden 16 órakor lép jégre a dél-koreaiak ellen, aztán pénteken a házigazda olasz, majd szombaton pedig a szlovén csapat ellen játszik. Az első két helyezett jut fel a 16 csapatos világelitbe, az utolsó kiesik a divízió I/B-be.