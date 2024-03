Hetek óta tudni lehet, hogy óriási a magyar szurkolók érdeklődése az idei labdarúgó Európa-bajnokság iránt. Most az is kiderült, hogy több ezer magyar drukker jegy nélkül is útra kelhet júniusban.

A magyar válogatott első Eb-mérkőzését június 15-én rendezik meg Kölnben, az ellenfél Svájc lesz. Bár a stadion befogadóképessége 43 ezer fő, hivatalosan mindössze 10 ezer magyar drukker (és ugyanennyi svájci) kapatott jegyet. A magyar szurkolók jegy nélkül is elutaznak Németországba

Fotó: Fotó: Polyák Attila - Origo

Ennek ellenére sokkal több magyar szurkoló utazhat el Kölnbe - mindez a Német Turisztikai Hivatal sajtótájékoztatóján hangzott el, amelyen bemutatkozott Köln városa. Bármennyire is furcsa, ezen a rendezvényen azt hangsúlyozták, hogy az is induljon el Kölnbe, akinek nincs jegye. Elmondták, hogy az Európa-bajnokság ideje alatt az egész ország egy hatalmas szurkolói arénává alakul át. Boros József, a Tensi Tours ügyvezetője, a foci Eb hivatalos magyarországi utazási irodájának ügyvezetője elmondta, hogy 10 ezer jegyet kapnak a magyar szurkolók, és ezek jelentős része már elkelt. Meglátása szerint további 2-3000 honfitársunk utazhat még ki kísérőként, jegy nélkül a foci Eb idején az érintett német városokba.

A szurkolóknak épített kempingben olcsó szállást kínálnak, itt egy sátor is elég lehet annak, aki nem akar sokat költeni a szállásra. A magyar csapat másik két csoportmeccsét, Németország és Svájc ellen Stuttgartban rendezik meg.