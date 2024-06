A mindent eldöntő, skótok elleni gyilkos csata előtt egy ország aggódik Szoboszlai Dominikért

Kiküldött munkatársunk helyszíni jelentése a 17. férfi labdarúgó Európa-bajnokságról, Németországból.

A magyar labdarúgó-válogatott 3-1-re elveszítette a Svájc elleni első mérkőzését, ráadásul magához képest nagyon gyenge játékkal. Marco Rossi szövetségi kapitány azt mondta a meccs után, hogy négy év után először fordult elő, hogy szégyellte csapata teljesítményét. Ezt követően jött a házigazda németek elleni találkozó, ahol a mieink mindent megvalósítottak abból, ami hiányzott a Svájc elleni találkozón, azonban egy botrányos bírói ítélet miatt nem jött össze a pontszerzés, és végül 2-0-s vereség lett a vége. A nemzeti csapatnál azonban most sokkal jobb a hangulat, mint egy héttel ezelőtt, ugyanis a németek ellen mutatott játék remek volt, lehet rá építeni a skótok elleni meccsen.

Rossi megtalálta a csapatát

A Svájc ellen elveszített meccs után rengeteg kritikát kapott Marco Rossi a védelem összeállítása miatt. Bal oldali belső védőnek azt a Szalai Attilát nevezte, aki az idei szezonban mindössze 435 percet töltött a pályán. A jobb oldali belső védő az a Lang Ádám volt, aki március közepén szenvedett első lábközépcsont-repedést, így a szezon utolsó nyolc meccsét ki kellett hagynia a ciprusi Omonia Niciosia csapatában. Az olasz szövetségi kapitánynak azt a döntését is sokan támadták, hogy az Izrael elleni felkészülési meccsen remekül futballozó Bolla Bendegúz helyett azt a Fiola Attilát szerepeltette jobb oldali szárnyvédőként, aki május elején szenvedett vállsérülést, és azonnal meg kellett műteni.

Dárdai Márton jól szállt be a védelmbe

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A németek elleni kezdőn aztán Rossi két helyen változtatott. Lang Ádám helyére bekerült a csapatba Bolla Bendegúz, így ő lett a jobb oldali szárnyvédő, Lang helyére pedig Fiola húzódott be a védelem közepére. Bekerült a csapatba Dárdai Márton is, aki Szalai Attilát váltotta. A németek elleni játékból kiindulva arra lehet következtetni, hogy Marco Rossi megtalálta a kezdőcsapatát, ráadásul az olasz mester elmondta azt is, hogy neki nincsenek olyan lehetőségei, mint az angoloknak vagy a franciáknak, így ha akarna, sem tudna hat helyen változtatni a csapatán.