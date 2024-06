Fiola Attila szívós gyerek, az újabb Eb-csodagólt viszont nem garantálja

„Nagyon kompakt csapat a svájci, a játékosok 95%-a Bunesligában játszik, top bajnokságban. 2017-ben egy csoportban voltunk a vb-selejtező sorozatban, de sajnos oda-vissza megvertek minket. Azóta viszont sok minden megváltozott. Nagyon kemény meccsre számít mindenki. Nyilván kielemeztük őket, de szeretnénk csak magunkkal foglalkozni” – mondta Fiola a közelgő Svájc elleni Eb-mérkőzésről.

Fiola Attila a harmadik Európa-bajnokságára készülhet. Az 57-szeres válogatott védő már a 2016-os franciaországi Eb-n is ott volt, azonban az osztrákok elleni első meccsen egy becsúszás után kifordult a bokája, ezért több találkozón nem léphetett pályára a kontinenstornán. A sérülése ráadásul rendesen kihatott a Vidi védőjének pályafutására, mert nem tudott miatt külföldre igazolni, ráadásul azóta is bandázzsal játszik.

Fiolát öt évvel később valamelyest kárpótolta az élet, ugyanis a 2021-es részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon balról befelé húzva gyönyörű gólt lőtt a franciák elleni csoportmeccsen a Puskás Arénában, aminek köszönhetően a magyar csapat pontot rabolt az akkori világbajnoktól.

Fiola Attila volt a magyar csapat hőse a 2021-es Eb-n

Fotó: Csudai Sándor - Origo

„Valószínűleg most nem a bal oldalon fogok játszani – ha játszom majd – úgyhogy ez most kivitelezhetetlen lesz” – mondta nevetve Fiola, aki arról is kérdezett a Metropol, hogy mi kell ahhoz, hogy a magyar csapat überelje a három évvel ezelőtti Eb-szereplést.

Ha továbbjutunk, azzal már überelni tudjuk. A három évvel ezelőtti nagyon erős csoport volt, de a mostani is kemény. Németország kiemelkedik, de a másik három csapat azonos erőt képvisel. Most a szombati meccsre összpontosítunk. A svájciak ellen akarunk szép eredményt elérni, aztán meglátjuk meddig mehetünk”

– folytatta a 34 éves védő, aki azt is kijelentette, hogy a mostani a legjobb magyar válogatott, amiben eddig szerepelt.