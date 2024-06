A végső győzelemre is esélyesnek tartott angol fociválogatott abszolút luxuskörülmények között pihenhet majd a meccsek után, ugyanis a Lipcsétől másfél órányira, a Blankenhain településen található Weimarer Land Golf and Spa Resortban szállt meg. Az ötcsillagos hotelben gyakorlatilag minden van, amire szükség lehet: uszoda, szauna, edzőterem, golfpálya, sőt még egy szabvány méretű labdarúgó-edzőpályát is kialakítottak.

A Weimarer Land Golf and Spa Resort, az angol válogatott szállása

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A szálloda fürdője fürdőruhamentes övezet, vagyis a szabályzat kimondja, hogy a szaunát a vendégek teljesen meztelenül vehetik csak igénybe a bent töltött idő alatt. A The Sun beszámolója szerint azonban az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) elrendelte ennek a szabálynak az eltörlését, mivel nem szeretnék, hogy a válogatott legnagyobb sztárjai, köztük Harry Kane és Jude Bellingham kényelmetlenül érezze magát. Ennek értelmében a „hier beginnt der textilfrei bereich”, vagyis az „itt kezdődik a fürdőruhamentes rész” feliratú táblákat leszedették.

Persze, az angol sztárfocisták már megszokhatták, hogy a meccsek és edzések után meztelenül látják egymást az öltözőben, de a szálláshely fürdője koedukált, vagyis a nőkre is vonatkozik a szigorú tilalom. Márpedig a válogatott stábjában is több nő dolgozik.

A játékosok így kizárólag úszónadrágban használhatják a létesítményt.

Az angol szövetség megtiltotta a játékosoknak, hogy meztelenül használjak a szaunát

Fotó: AFP

Az angoloknak egyébként attól nem kell tartaniuk, hogy megzavarnák a nyugalmukat, ugyanis az Eb idejére teljesen kibérelték a 94 szobás luxusszállodát, ami nagyjából 800 ezer fontba (373 millió forint) került.

Általában nem engedélyezzük a fürdőruha használatát a fürdőben, de az angol szövetség kérésének eleget téve bármit megtehetnek, ha az üdülőhelyen ettől jobban érzik magukat

– nyilatkozta a The Sun napilapnak a weimari szálloda szóvivője.