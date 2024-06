Természetesen a horvátok legnépszerűbb szurkolója is ott volt a lelátón a spanyolok elleni csoportmeccsen, ám az ünneplésre nem sok oka lehetett, ugyanis a horvát válogatott nagyon simán, 3-0-ra kikapott. A találkozó előtt a brit bulvár lap, a The Sun készített interjút a nem rég szinglivé vált szurkolónővel, aki elárulta, hogy óriási szívfájdalma, hogy a Manchester City támadója, Jack Grealish kikerült az angol válogatott bő keretéből, így nem lehet most ott a németországi tornán, ugyanakkor szerinte ez a pályán előnyt is jelenthet.

Ivana Knöll különleges és merész ruhákkal készült a foci-Eb-re

Szomorú vagyok, hogy Anglia legjobb játékosa nem került be a csapatba, de horvát szurkolóként ennek valahol örülök is. Ha Mbappé és a többi nagy sztár nem játszik, akkor nekünk nagyobb esélyünk van"

– viccelődött a horvát modell, aki Harry Kane Eb-szereplését is követni fogj, mivel szerinte Anglia a végső győzelemre is esélyes.

Az eddigieknél is szexibb ruhákkal készült az Eb-re

A frankfurti születésű horvát nő a piros-fehér kockás ruháival hódította meg a futballrajongók szívét a katari világbajnokságon – a keveset takaró ruháival még azt is megkockáztatta, hogy bajba sodorja magát, ugyanis a konzervatív országban ezzel a letartóztatást kockáztatta.

Knöll az interjúban egyébként arról is beszélt, hogy még az eddig látott outfitjeinél is merészebb holmikkal készült, vagyis a drukkerek ezúttal is észbontó megjelenésre számíthatnak tőle.

"Készítettem néhány ruhát, amelyek kicsit mások, mint az eddigiek. Nagyon szeretem a divatot, és szeretek stílusosan öltözködni, főleg akkor, amikor meccsre megyek. Már alig várom, hogy megmutathassam őket" – fogalmazott a horvát szépség, aki nemrég a berlini luxusszállódára panaszkodott.