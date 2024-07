Cristiano Ronaldo fizikálisan még tökéletes formában van, ami akkor is elismerésre méltó, ha a németországi Európa-bajnokságon jól látszott, hogy már nem a régi: kicsit lassabb lett, a cselei és a szabadrúgásai már vajmi kevés segítséget jelentenek a csapatának, a kapura pedig csak minimális veszélyt jelentett az ember, aki pályája csúcsán számolatlanul ontotta a gólokat.

És mégsem tudja, akarja abbahagyni a profi focit. Nincs szó betegségről, és nem fenyegették meg, hogy ha leáll, akkor valami szörnyűség történik vele vagy a családjával. Egészen másról van szó, amit a korábbi 77-szeres román válogatott csatár, Adrian Mutu kotyogott ki az iAMsport.ro iAM Stucan címet viselő podcastjében.

A megfejtés ilyen egyszerű:

Ronaldo addig nem akar visszavonulni, amíg nem lépett pályára a fia, Cristiano junior mellett. Ez a valódi motivációja, addig nem fogja abbahagyani, amíg nem játszott legalább egy hivatalos meccset a fia oldalán. És az Al-Nasszr csapatában ez a lehetőség adott számára. Nyilvánvaló, hogy egy Real Madrid szintű csapatban sokkal nehezebben megoldható lenne ez a dolog

- mondta Mutu.

Ronaldo háta mögött az ifj. Cristianóval 2023. január 3-án hivatalos bemutatkozásán az Al-Nasszr csapatáná

Fotó: AFP

A dolognak azonban még a szaúdi ligában is vannak kisebb bökkenői. Egyrészt, hogy az ifjabb Ronaldo június 17-én még csak a 14-et tölötte, másrészt pedig, hogy az idősebb Ronaldónak már csak egy évig van élő szerződése a bajnoki ezüstérmessel. És akár mekkora sztár is Ronaldo, még Szaúd-Arábiában is elvárnak tőle egy bizonyos teljesítményt, hiszen azért vették meg és azért kapja az irdatlan fizetését, hogy bajnoki címhez segítse az Al-Nasszrt (nem fogja) és cseleivel góljaival szórakoztassa, illetve az ajándékboltban való pénzköltésre sarkallja a nézőket.

Ugyanakkor Ronaldo van akkora sztár, és puszta jelenlétével tett annyit a szaúdi liga népszerűsítésért, addig kötnek vele egy évre szóló szerződéseket, amíg a fia játékra alkalmas nem lesz a felnőtt ligában.

Cristiano Jr. jelenleg az Al-Nasszr ificsapatában pallérozódik, ahogy tette korábban a Juventus és a Manchester United akadémiáján is.