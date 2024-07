Az előző foci-Eb-n döntős angol labdarúgó-válogatott három sikeres nagy tornán van túl, és az idei labdarúgó Európa-bajnokságnak is esélyesként vágott neki, még úgy is, hogy az 1,52 milliárd eurót érő keretből több sztárjátékos kimaradt. Pedig Gareth Southgate szövetségi kapitányt az elmúlt években sokat kritizálták amiatt, hogy ragaszkodott egyes játékosaihoz, még akkor is, ha nem voltak jó formában.

Hiába elődöntős az angol válogatott a foci-Eb-n, Gareth Soutgate bajban van

Southgate otthon merte hagyni a sztárokat

Ebből a szempontból tehát bátor húzásnak tűnt, hogy némiképp megbontotta a csapategységet és otthon hagyta többek között Jack Grealish-t, Harry Maguire-t, Marcus Rashfordot, Jordan Hendersont, Mason Mountot, vagy a Dortmunddal idén BL-döntős Jason Sanchót. Helyettük viszont bekerült az utazó keretbe négy olyan játékos (Curtis Jones, Jarell Quansah, Jarrad Branthwaite, Adam Wharton), akik a torna előtt soha nem léptek pályára a nemzeti csapatban, de az alig több mint félévnyi Premier League-tapasztalattal bíró 19 éves Kobbie Mainoo meghívása is meglepő volt. Azonban bizonyos dolgokban szemlátomást nem hajlandó változtatni az angol kapitány.

Az angol szurkolók 1966 óta várják a csodát, vagyis hogy a csapatuk trófeával zárjon egy nagy tornát

A számok az angol kapitány mellett, a szurkolók már egyre kevésbé

Az eredményességet illetően nem lehet panasz az angolokra, hiszen úgy jutottak el zsinórban másodszor a legjobb négy közé, hogy a Svájc elleni negyeddöntőben a nemzeti csapatot 100. alkalommal irányító

Gareth Southgate-tel még veretlenek az angolok az Eb-ken: 12 meccsből hét győzelem és öt döntetlen.

Ez – holtversenyben Portugáliával – a második legjobb veretlenségi sorozat a kontinensviadalok történetében, vagyis ha Anglia eljut a döntőig, s a rendes játékidőben nem kap ki, akkor ebben a mutatóban beállítja Spanyolország 14 meccses rekordját. Igaz, az angol válogatott az eddigi öt meccséből csak egyet tudott megnyerni a rendes játékidőben, még a nyitókörben győzték le a szerbeket 1-0-ra.

Anglia csak egyszer tudott nyerni 90 perc alatt az Eb-n, akkor is borzalmas játékkal

A folytatásban Dánia és Szlovénia ellen is csak döntetlenre voltak képesek. Ekkor sokan abban bíztak, hogy az angolok csak tartalékolnak az egyenes kieséses szakaszra, de gyorsan bebizonyosodott, hogy ez nem így van. Az elképzelés nélküli, tanácstalan és pocsék játék a továbbjutás után is folytatódott: a nyolcaddöntőben Szlovákia ellen az utolsó pillanatban menekültek meg a blamától az Eb eddigi legszebb góljával, majd aztán Harry Kane hosszabbításban szerzett találatával kicsikarták a győzelmet, a Svájc elleni negyeddöntőben pedig kínkeserves meccsen tizenegyesekkel kerülték csak el a kiesést.