Nagy bejelentést tett a Honor

Hardverfronton folyamatosan újított, forradalmi innovációkkal kínálva új lehetőségeket a fogyasztóknak. A könnyű és vékony, hajlítható Honor Magic V2-vel alternatívát kínál a hagyományos okostelefonokkal szemben, míg a Honor Magic5 szériával az első olyan márka lett az iparban, amely ilyen szinten alkalmazott szilícium-szén akkumulátorokat. A Honor Magic6 szériával bevezette a sportfotózáshoz tökéletes LOFIC technológiát, amit korábban az önvezető autóknál alkalmaztak. A friss ötletekkel együtt a kínai beszállítópartnereknek is számos új lehetőséget hozott a Honor, összekapcsolva őket a nemzetközi piaccal, hogy együtt határozhassák meg a fogyasztói elektronika jövőjét.

A szoftverek tekintetében az emberek és eszközök közti kapcsolat továbbgondolásán dolgozott a vállalat, és ez köszön vissza nemcsak operációs rendszereiben, hanem mesterséges intelligenciát alkalmazó megoldásaiban is. A zárt ökoszisztémák hagyományosan kialakult határainak lebontását szolgálja a négyágú Platform AI stratégia, aminek része a Magic Portal és az autók vezetését is lehetővé tevő szemkövető technológia is. Miközben a teljes szakma az AI világába lép, a Honor továbbra is tartja vezető szerepét.

Az elmúlt időszakban a Honor Európa legnagyobb szolgáltatóival is megállapodott, az ő kínálatuk közt szerepeltetve készülékeit. Ez a folyamatos fejlődés vezethetett ahhoz, hogy 2023 utolsó negyedévében a cég egyike volt az öt legnagyobb márkának – ráadásul nemcsak kontinensünkön, hanem a Közel-Keleten és Latin-Amerikában is.