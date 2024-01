Korábban már megírtuk, Alain Delon 2019-ben agyvérzést kapott, azóta nagyon rossz állapotban van. Családja érzelmi bántalmazásért és a cselekvőképtelenség kihasználásáért perli a 88 éves színész házi ápolóját és élettársát, aki megpróbálta elszigetelni környezetétől a legendás színészt. Nemrég kilakoltatták Hiromi Rollint, a nő viszont ellenkeresetet nyújtott be. A legújabb hírek szerint Alain Delon legkisebb fia, Alain-Fabien Delon most nővérét, Anouchka Delont perelte be, aki szerinte kihasználja az édesapjuk gyenge egészségi állapotát.