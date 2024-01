A Dancig with the Stars győztes párosa még csak nemrég vállalta fel, hogy valóban egy párt alkotnak a táncparketten kívül is, úgy tűnik, egyre komolyabbra fordul a kapcsolatuk, és már egyáltalán nem bújkálnak a nyilvánosság elől. Krausz Gábor most egy különleges és romantikus hétvégével lepte meg barátnőjét, amiről egy képet is mutatott a közösségi oldalán.