Nincsenek irigylésre méltó helyzetben manapság a megfizethető sportos autók rajongói. Egyre csökken az újonnan megvehető hot hatch-ek száma, 2023-ban fejeződött be a Volkswagen Up! GTI, a Ford Fiesta ST, a Suzuki Swift Sport és a Renault Mégane RS gyártása, és idén valószínűleg az utolsó évébe lépett a benzines Abarth 500, a Ford Focus ST és a Hyundai i30 N is. Ami sokáig elképzelhetetlennek tűnt, bekövetkezett: a műfaj korábban megkerülhetetlen francia szakértői, a Citroën, a Peugeot és a Renault már nem is kínálnak ilyen autókat, de fájóan hiányzik a piacról a korábban még jelen lévő Alfa Romeo, Mazda, Nissan, és Opel is.

Persze a prémiummárkák kínálatában még bőséggel találni izmos és izgalmas ferdehátúakat (Audi S3/RS3, BMW 128ti, M135i xDrive, Mercedes-AMG 35 és 45, Mini Cooper S, JCW és GP), de ezek jellemzően 20 millió forint feletti árukkal szintén nem számítanak megfizethetőnek. Manapság az újonnan érkező hot hatch-ek szinte kivétel nélkül elektromosak, ami megadja ugyan a döbbenetes gyorsulást, az azonnali gázreakciót, valamint a bármikor rendelkezésre álló, tetemes nyomatékot, de elveszi a motorhang, a rezgések, a kuplungszag, a durrogó kipufogó, valamint a kuplungolás és kézi sebességváltás örömét, arról nem is beszélve, hogy ezek a villanyautók 3-400 kilóval nehezebbek (MG4 X-Power, Hyundai Ioniq 5 N, készülő Alpine A290), mint a hasonló teljesítményű benzines társaik, emiatt versenypályázásra nem igazán alkalmasak.

Csak pár gyártó van, ami még kiszolgálja a klasszikus vezetési élményre vágyó sofőrök igényeit, például a Hyundai, amely a remek ár-érték arányú i20 N-nel, Kona N-nel és i30 N-nel van jelen a piacon, vagy a Toyota, amely egy igazi klasszikust alkotott a rali homologizációs alapnak kifejlesztett, és nemrég frissített GR Yarisszal (sajnos az azonos technikájú GR Corollát Európában nem forgalmazzák), valamint a hátsókerék-meghajtású kupéval, a GR86-ossal. Rajtuk kívül még a Honda említhető, amely az előző, FK8 kódnevű Honda Civic Type R-rel gyakorlatilag megalkotta a fronthajtású hot hatch-ek etalonját, éppen ezért nehéz volt elképzelni, hogy a 2022-ben bemutatott utód, az FL5 miben lesz képes azt felülmúlni.

Az új Civic Type R-t azonban nem az elődjével, hanem a két éve felfrissített Hyundai i30 N Performance-szal hasonlítottuk össze. Már 32 éve, hogy a japán márka bemutatta az első Type R modelljét, és 27 éve, hogy az első Civic Type R-t, a Hyundai viszont csak 2017-ben jött ki az első hot hatch modelljével, a Csehországban készülő i30 N-nel, amelynek fejlesztését a BMW M részlegétől átcsábított mérnök, Albert Biermann irányította.

Stílus, formaterv

Ha volt valami, ami miatt az előző Honda Civic Type R-t kritizálni lehetett, az a harsány, „lakótelepi boyracer" kinézet; a hatalmas hátsó szárny, az utólag felragasztott agresszív sárvédő-szélesítések, a meglepően sok kamu légbeömlő és a középen kivezetett három kipufogó feleslegessé tett bármilyen utólagos optikai tuningot. Alighanem sok vevőt eltántorított a vásárlástól az eleganciát és visszafogottságot teljes mértékben nélkülöző megjelenés, ők valószínűleg átfáradtak a legközelebbi Volkswagen-szalonba, hogy megrendeljenek egy rejtőzködésre alkalmasabb Golf R-t, amely külsőre alig különbözik a háromhengeres alapmodelltől.

Szerencsére hallgatott a visszajelzésekre a Honda, és az új generáció formáját már jóval szelídebbre tervezte meg, persze azért ez sem fogjuk összetéveszteni a polgári hibrid változattal, mivel mások a lökhárítói, 8 mm-rel közelebb ül a földhöz, felpumpált sárvédőivel 90 mm-rel szélesebben terpeszkedik az úton, és egy hátsó szárny is felkerült rá, még ha nem is olyan feltűnő, mint az FK8-ra. Szokatlan, hogy egy collal kisebbek lettek a kerekek (20 helyett 19), viszont a Michelin Pilot Sport 4S abroncsok szélessége 245-ről 265 mm-re nőtt a tapadás fokozása érdekében. Az új Civic Type R a legnagyobb hot hatch, ami valaha készült: a hossza 6 mm híján eléri a 4,6 métert, a szélessége 10 mm híján 1,9 méter, a magassága 1,4 méter, vagyis már a középkategória határait feszegeti. A fordulókörének átmérője 12,4 méter, ami 74 centivel nagyobb a szintén nem túl fordulékony Hyundai-énál.

A Honda az egyértelműen alsó-középkategóriás Hyundai-nál 255 mm-rel hosszabb, 95 mm-rel szélesebb és 44 mm-rel alacsonyabb, még a tengelytávja is 84 mm-rel nagyobb. Nehéz elhinni, de az i30 N aktuális nemzedéke már hét éve a piacon van, modellfrissítésen három éve esett át, akkor kapta meg a V alakú nappali fényeket és a keskenyebb fényszórókat, a LED-es hátsó lámpákat, az áttervezett hűtőmaszkot és lökhárítókat, valamint a kovácsolt alufelniket. Utóbbiakon külön a Hyundai számára fejlesztett, speciális keverékű, 235/35 R19-es Pirelli P Zero gumik vannak.

Utastér, praktikum

Mélyre engedhető, tűzpiros Alcantara sportüléseivel, piros padlókárpitjával, fekete Alcantarával burkolt kormányával, fém váltógombjával és belső kilincseivel a Civic gondoskodik arról, hogy ahová csak nyúl a vezető, mindenhol minőségi anyagokat tapintson, és már a motor beindítása előtt úgy érezze, hogy különleges autóban foglalt helyet. Igaz, a műszerfal többi része – egy apró plakettet leszámítva – nem igazán különbözik a hibrid változatétól, de ez nem feltétlenül baj, mert már abban is kifejezetten jó minőségű a beltér, még ha prémiumnak nem is lehet nevezni.

Az analóg műszereket helyettesítő, jól konfigurálható digitális kijelző kapott egy speciális R grafikát, amely csak a versenypályán fontos adatokat jeleníti meg, és megjelent egy hosszú LED lámpasor is a képernyő fölött, amely a váltásra figyelmezteti a sofőrt, ha a motor elérte a 7000-nél bekövetkező leszabályozást. A normál műszerfalnézet analógnak tűnő sebességmérőjét önbizalomtól telve 320-ig kalibrálták (a valós végsebesség 275 km/h), a Hyundai-ban megelégedtek a 300-zal (végsebesség: 250 km/h). Komoly telemetria méri a köridőtől a pedálhasználaton át a kanyarban elért g-erőkig az összes fontos adatot, amelyeket a Honda Log R Performance 2.0 applikáció segítségével akár a mobiltelefonon is ki lehet elemezni (erről bővebben a keretes anyagban).

Azt leszámítva, hogy a Civic hivatalosan csak négyüléses, praktikumban és használhatóságban veri az ötszemélyes Hyundait-t: 29 literrel nagyobb (410 l) a csomagtartója, és a nyílása is jóval nagyobb, mert a hosszabb a karosszéria és hátsó szélvédő laposabb szögben áll. Szokatlan, hogy az i30 N-ben még hátul is van toronymerevítő, amelyet persze ki lehet venni, ha bővítenénk a csomagtartót (így 1292 liternyi teret kapunk, ami viszont 75 literrel már veri a Hondáét). Hátul kényelmesebben lehet ülni a Type R-ben, mert a nagyobb tengelytáv révén több hely jut a lábaknak, igaz, a fejtérben már a magasabb koreai autó a jobb.

Nem olyan extravagáns a Hyundai beltere, mint a Hondáé, de ez a jóval alacsonyabb ár tükrében könnyen megbocsátható. Szinte csak a perforált bőrrel bevont, piros gombokkal ellátott sportkormány, az N logós váltógomb és a jó oldaltartású sportülések jelentik a különbséget a normál i30-asokhoz képest, az anyaghasználat és a dizájn ódivatúbb, mint a Hondában, de az összeszerelési minőségre ebben sem lehet panasz. Szintén a régebbi fejlesztésre utal, hogy nincs digitális műszerfal, igaz, a függőleges alaphelyzetű mutatós órák igen látványosak, és könnyebb is leolvasni őket. A pályahasználatot a Hyundai-ban is programozható váltásra figyelmeztető fények segítik, a fordulatszámmérő piros zónája az olajhőfok függvényében változik, de a Honda 7000-es értékét melegen sem éri el.

Hajtáslánc, technika

Sok közös vonása van a két autónak: a kétliteres, négyhengeres, változó szelepvezérlésű turbómotor, az elsőkerék-meghajtás, a rövid áttételezésű hatfokozatú kézi váltó – amelyhez mindkettőben kikapcsolható gázfröccs automatika és rajtelektronika is tartozik –, az elöl MacPherson, hátul többlengőkaros, adaptív csillapítású sportfutómű, a 19 colos felniméret, valamint az önzáró differenciálmű, amely a Hyundai-ban ráadásul elektronikus vezérlésű. Az viszont a Honda mellett szól, hogy igényesebb, függőcsapszeges első futóművel csökkenti a gázadáskor fellépő hajtási befolyásokat, és a 355 mm-es első féktárcsáiba négydugattyús Brembo féknyergek harapnak bele, míg a 360 mm-es első tárcsákkal rendelkező Hyundai szintén piros féknyergei csak egydugattyúsak.

Nem vadonatúj autó az új Civic Type R, hanem az elődje alapos továbbfejlesztéséből született, de szinte nincs olyan része, amin ne reszeltek volna a japán mérnökök. Például új szívórendszerrel és kipufogóval, valamint kisebb tehetetlenségű turbóval könnyítettek a motorja légzésén, és könnyebb lendkerékkel a pörgethetőségén, ezen kívül a legnagyobb problémáját, a melegedési hajlamát is orvosolták a hűtés javításával. 13 lóerővel, 329 lóerőre nőtt a teljesítmény, a nyomaték pedig 400-ról 420 Nm-re emelkedett. Megmaradt a padlólemez, de 35 mm-rel megnövelték a tengelytávot, több ragasztással és hegesztéssel a karosszéria merevségét 15 százalékkal fokozták, ami azonnal érezhető menet közben.

A nagyobb méretek és az egyéb fejlesztések tömegnövelő hatását acél helyett alumínium motorháztetővel és műanyag csomagtérfedéllel kompenzálták, így a Civic tömege csak 28 kilóval nőtt meg, 1429-re. Át kellett alakítani a futómű-geometriát a szélesebb gumik miatt, az első-alsó alumínium lengőkar is új, aminek köszönhetően 16%-kal merevebb az első futómű. Már korábban is a legjobb kézi váltók között emlegették a Civic Type R hatfokozatúját, most azonban a rudazat módosításának köszönhetően még precízebben és rövidebb úton jár a csepp alakú fémgombban végződő, apró kar.

